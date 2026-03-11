Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten a nemzeti ünnep miatt

A nemzeti ünneppel kapcsolatos rendezvények miatt forgalmirend-változások Budapest I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XI. és XIV. kerületében lesznek.

fotó: Mirkó István (MI)

Lezárják a forgalom elől

március 14-én, szombaton 0 órától március 16-án 2 óráig a VI. kerületi Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig az Andrássy utat az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között.

Március 15-én, vasárnap 8 órától 17 óráig az V. kerületben szintén lezárják a Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát. Március 15-én 8 órától 20 óráig lezárják a Podmaniczky utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között, valamint március 15-én 8 órától 24 óráig a IX. kerületi Tűzoltó utca Ferenc körút és Angyal utca közötti szakaszát. Március 15-én, vasárnap 12 órától 20 óráig lezárják a Szabadság hidat.

Lezárják a forgalom elől szombaton 12 órától 22 óráig a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, valamint szintén március 15-én 14 órától 22 óráig a Kodály köröndöt, az Andrássy utat, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

A rendőrség közölte azt is, hogy szakaszosan és időszakosan lezárja március 15-én 10 órától az Árpád fejedelem útja-Margit híd-Jászai Mari tér-Szent István körút-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca-Kossuth Lajos tér útvonalat, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utat, a Váci út Nyugati tér és Dózsa György út közötti szakaszát és a Nyugati téri felüljárót. Szintén szakaszosan és időszakosan lezárják március 15-én 13 órától 16.30-ig a József Attila utcát, a Károly körutat, a Deák Ferenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Andrássy út-Hősök tere útvonalat.

A BRFK közlése szerint több helyszínen tilos lesz megállni március 17-éig, így a Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között, a Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között. Szintén tilos lesz megállni péntektől az Alkotmány utca mindkét oldalán, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között, a Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között, a Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.

Szintén tilos lesz megállni az Árpád fejedelem útján a Császár-Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén, az Elvis Presley téren körben, a Germanus Gyula parknál körben. Szintén tilos lesz megállni pénteken 20 órától az Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között, szombattól a Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között, a Vidra utca mindkét oldalán, a Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán), az Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban, az Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között, valamint az Andrássy út 130. szám előtt.