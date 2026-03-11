Orbán Viktor: Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána a Kossuth téren + videó

Március 15-én a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete – jelentette be Orbán Viktor Facebook-posztjában. A választás a nyakunkon, a tét hatalmas – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A kormányfő felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.
Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. Vagyis: a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)
