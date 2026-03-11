Orbán ViktorUkrajnaVecsés

Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet zsarolni

Ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 20:43
„Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni. Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Ahogy arról lapunk is beszámolt, ma a miniszterelnök Vecsésen tartott lakossági fórumot. 

A kormányfő kijelentette: a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli. – Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta, majd rámutatott:

„egy hatalmas mozgósítási versenyt kell megnyerni.”

– Az ellenfél erősebb a digitális térben, de mi erősek vagyunk a valóságban. Van arcunk, ismerjük egymást, van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak: Magyarország – emelte ki. 

A beszédről készült tudósításunkat ebben a cikkben tudja elolvasni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


