Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet zsarolni

„Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni. Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Ahogy arról lapunk is beszámolt, ma a miniszterelnök Vecsésen tartott lakossági fórumot.

A kormányfő kijelentette: a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli. – Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta, majd rámutatott:

„egy hatalmas mozgósítási versenyt kell megnyerni.”

– Az ellenfél erősebb a digitális térben, de mi erősek vagyunk a valóságban. Van arcunk, ismerjük egymást, van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak: Magyarország – emelte ki.

