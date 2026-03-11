A Velence Korzó köszöni, nem kér Magyar Péterből és rendezvényéből

A Velence Korzó üzemeltetője, a Gomi Kft. közleményben jelezte, hogy a Tisza Párt előzetes megkeresés és jóváhagyás nélkül hirdetett meg rendezvényt a korzó területére – írta a Feol.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto/AFP

A cég azt közölte, hogy a használati szerződés és a házirend nem teszi lehetővé politikai pártok vagy politikai szervezetek rendezvényeit, ezért Magyar Péter országjárásának velencei állomását ott nem lehet megtartani.