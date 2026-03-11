Magyar Pétertisza pártvelence korzó

A Velence Korzó köszöni, nem kér Magyar Péterből és rendezvényéből

A Velence Korzó üzemeltetője szerint a Tisza Párt előzetes egyeztetés és engedély nélkül hirdetett meg rendezvényt a területre, a létesítmény szabályzata pedig nem teszi lehetővé politikai pártrendezvények megtartását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 20:07
Kínos: Magyar Péter országjárásába hiba csúszott. Forrás: Feol.hu
A Velence Korzó üzemeltetője, a Gomi Kft. közleményben jelezte, hogy a Tisza Párt előzetes megkeresés és jóváhagyás nélkül hirdetett meg rendezvényt a korzó területére – írta a Feol. 

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: Artur Widak / NurPhoto/AFP

A cég azt közölte, hogy a használati szerződés és a házirend nem teszi lehetővé politikai pártok vagy politikai szervezetek rendezvényeit, ezért Magyar Péter országjárásának velencei állomását ott nem lehet megtartani.

 Az üzemeltető a szervezőket arra kérte, hogy más, alkalmas helyszínt válasszanak.

Borítókép: A Velence Korzó (Forrás: Feol.hu)


