A Velence Korzó köszöni, nem kér Magyar Péterből és rendezvényéből

A Velence Korzó üzemeltetője, a Gomi Kft. közleményben jelezte, hogy a Tisza Párt előzetes megkeresés és jóváhagyás nélkül hirdetett meg rendezvényt a korzó területére – írta a Feol.
A cég azt közölte, hogy a használati szerződés és a házirend nem teszi lehetővé politikai pártok vagy politikai szervezetek rendezvényeit, ezért Magyar Péter országjárásának velencei állomását ott nem lehet megtartani.
Az üzemeltető a szervezőket arra kérte, hogy más, alkalmas helyszínt válasszanak.
