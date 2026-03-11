Kocsis Máté: Magyar Péter tojik a nemzetére, neki csak a vagyon és a befolyás számít + videó

Magyar Péter életcélja a nagy kastély, nagy vagyon, nagy befolyás – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videójában.

A Fidesz frakcióvezetője, aki személyesen is kapcsolatban állt a Tisza Párt elnökével korábban, egy videóban osztotta meg, hogy milyennek ismerte meg Magyar Pétert. Úgy fogalmazott:

Ő tojik a nemzetére. Valójában egy »megúszós« csávó. A könnyebb végét fogja meg a dolgoknak. Amikor kidobták az állami cégektől, mert már követelődzött, bepipult.

A jogi diplomájához szükséges szakdolgozatát is illett volna magának elkészítenie – fogalmazott Kocsis Máté. Miután kegyvesztett lett, utána alapított ellenzéki pártot Brüsszellel együttműködve – jegyzi meg a Fidesz frakcióvezetője videójában a Tisza Párt elnökéről.