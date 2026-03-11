Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a háború továbbra is dúl a Közel-Keleten, miközben Irán rakétákkal és drónokkal támadja az arab országokat. A kialakult helyzet miatt számos magyar állampolgár rekedt a térség különböző országaiban.
Szijjártó Péter: Már több mint ezer magyart hoztunk haza a Közel-Keletről
Már több mint ezer magyar állampolgárt sikerült hazahozni a Közel-Keletről a térségben zajló fegyveres konfliktus közepette, közölte a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Eddig összesen 11 mentesítő járattal hoztuk haza az ott rekedt magyar állampolgárokat. Ezen a 11 mentesítő járaton összesen 1160 embert hoztunk el, köztük 1049 magyarnak segítettük a hazatérését. Emellett pedig egy tucatnyi más ország állampolgárait hoztuk el ezeken a járatokon
– fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a tegnapi nappal átlépte az ezret a Közel-Keletről hazahozott magyarok száma.
Bár a légtárzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat
– hangsúlyozta.
A külügyminiszter arra kérte az érintetteket, hogy aki még igénybe szeretné venni a mentesítő járatokat, mielőbb jelentkezzen.
A két mentesítő járatunk kapacitása összesen 180 fő, jelenleg 120 jelentkezőnél tartunk erre a két járatra. Arra szeretnék biztatni mindenkit, aki a mentesítő járatainkat szeretné még igénybe venni, hogy jelentkezzenek
– összegezte Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Olaszország óvatos az Iránnal szembeni katonai fellépéssel kapcsolatban
Giorgia Meloni elkerülné Irán haragját.
Zelenszkij szerint közel a világháború
Nincs idő felkészülni.
Súlyos a helyzet, brit rakéta támadta Oroszországot + videó
Halálos támadás történt.
Trump soha nem látott következményekkel fenyegette Iránt
Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Olaszország óvatos az Iránnal szembeni katonai fellépéssel kapcsolatban
Giorgia Meloni elkerülné Irán haragját.
Zelenszkij szerint közel a világháború
Nincs idő felkészülni.
Súlyos a helyzet, brit rakéta támadta Oroszországot + videó
Halálos támadás történt.
Trump soha nem látott következményekkel fenyegette Iránt
Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!