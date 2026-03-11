Szijjártó Pétermentesítő járatMagyarországKözel-Kelet

Szijjártó Péter: Már több mint ezer magyart hoztunk haza a Közel-Keletről

Már több mint ezer magyar állampolgárt sikerült hazahozni a Közel-Keletről a térségben zajló fegyveres konfliktus közepette, közölte a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

2026. 03. 11. 14:46
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a háború továbbra is dúl a Közel-Keleten, miközben Irán rakétákkal és drónokkal támadja az arab országokat. A kialakult helyzet miatt számos magyar állampolgár rekedt a térség különböző országaiban.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Eddig összesen 11 mentesítő járattal hoztuk haza az ott rekedt magyar állampolgárokat. Ezen a 11 mentesítő járaton összesen 1160 embert hoztunk el, köztük 1049 magyarnak segítettük a hazatérését. Emellett pedig egy tucatnyi más ország állampolgárait hoztuk el ezeken a járatokon

– fogalmazott a külügyminiszter.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a tegnapi nappal átlépte az ezret a Közel-Keletről hazahozott magyarok száma.

Bár a légtárzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat

– hangsúlyozta.

A külügyminiszter arra kérte az érintetteket, hogy aki még igénybe szeretné venni a mentesítő járatokat, mielőbb jelentkezzen.

A két mentesítő járatunk kapacitása összesen 180 fő, jelenleg 120 jelentkezőnél tartunk erre a két járatra. Arra szeretnék biztatni mindenkit, aki a mentesítő járatainkat szeretné még igénybe venni, hogy jelentkezzenek

– összegezte Szijjártó Péter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

