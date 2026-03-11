Szijjártó Péter: Két újabb mentesítő járatot indít a kormány a Közel-Keletről

„Bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat, mindazokat, akik vállalják, hogy általunk szervezett vagy általunk segített módon autóbusszal vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba” – tette hozzá.