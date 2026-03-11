mentőhelikopterkórházliftsúlyos sérülés

Sufnituningolt lift ment tönkre, súlyos sérülésekkel szállította kórházba a mentőhelikopter a Pest vármegyei házaspárt

Lezuhant.

2026. 03. 11.
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
Házi készítésű felvonó hibásodott meg használat közben, egy Pest vármegyei házaspár súlyos balesetet szenvedett – írta az Országos Mentőszolgálat. A lift lezuhant, a nő mindkét lába megsérült, a férfi karja pedig a felvonó vaskeretébe szorult.

A mentők nagy erőket mozgósítottak, két mentőautó, egy esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentők ellátták a sérülteket, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.

Az eset után üzenet is érkezett a mentőkhöz a sérültek lányától, aki megköszönte a mentők segítségét.

 

