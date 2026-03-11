Közel-keleti háború: csak korlátozottan segíthet az utasbiztosítás

Az utasbiztosítási szerződések feltételeikben a biztosítók általánosan kizárják a szolgáltatást, fedezetvállalást a háború, harci cselekmények által közvetlenül vagy közvetve okozott károkra. Ezeknek nem feltétele a hadüzenet sem, és e körbe tartozhatnak a terrorcselekmények, tüntetések, felvonulások vagy akár sztrájkok okozta esetleges károk is – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss elemzéséből.

Az utasbiztosítás nem érvényes, ha az utazásra nem javasolt úti célokra indulnánk. Fotó: 164135439

Az utasbiztosítási szerződés emellett területileg nem terjed ki az olyan országokra, amelyeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálata a szerződéskötést megelőzően a honlapján már utazásra nem javasolt államoknak minősített – emelik ki.

Ezek a szabályok vonatkoznak az utasbiztosításra háború esetén

Ha a kockázatviselés kezdete, illetve az ügyfél kiutazása előtt tör ki háború egy államban, akkor a biztosítás megszüntethető, és a biztosító visszafizeti majd a díjat.

Ha az ügyfél útlemondási (sztornó) biztosítással rendelkezik, és a kockázatviselés kezdete után, de a kiutazás előtt indul háború, arra az útlemondási fedezet jellemzően nem terjed ki, a konkrét szerződési feltételeket kell ellenőrizni.

Ha háború miatt meghiúsul az utazás, az utazási irodától, a kiutaztató légitársaságtól, illetve a külföldi szállásadótól kérhető a befizetések visszatérítése, az azokkal kötött szerződések alapján.

Ha a háború kitörésekor vagy az adott állam utazásra nem javasolttá minősítésekor az ügyfél már az adott országban van, a biztosítók a saját szerződési feltételeik szerint nyújtanak szolgáltatást. Egyes piaci szereplők így időbeli korlátot szabnak a további kockázatvállalásukra, például az csak a háború kitörése, illetve az átminősítés után 14 napig marad érvényben.

Másoknál személyi sérülés, betegség, sérült hazaszállítása esetén – esetleg csökkentett kifizetési limitekkel – továbbra is fizetnek, vagyoni kárra azonban nem.

A biztosítók egyöntetűen kizárják a kifizetést, ha az ügyfél esetleg aktív részese volt a külföldi erőszakos eseményeknek.

Háború esetén nehezebb lehet hozzáférni a segítséghez

Mint hozzátették: háborús időszakban az adott államban megnehezülhet a biztosító és helyi partnereinek egészségügyi mentési és ellátási tevékenysége is. Az ügyfeleknek a kármegelőzés és -enyhítés érdekében így lehetőségeik szerint célszerű az eredetileg tervezettnél hamarabb, azonnal hazatérniük.

Ha ezt az ügyfél nem tudja a biztosítóval egyeztetett módon megtenni, számos biztosító a szerződési feltételekben meghatározott összeghatárig megtéríti a hazautazás költségeit, ami akár jelentős segítség is lehet.

Ehhez érdemes megőrizni az utazással kapcsolatos számlákat, bizonylatokat. Váratlan háborús helyzet esetén a koordinált hazajutás érdekében – káresemény nélkül is – érdemes egyeztetni az utasbiztosító telefonos segítségnyújtási (asszisztencia) központjával, illetve felvenni a kapcsolatot a helyi nagykövetséggel, konzuli szolgálattal – javasolta az MNB.