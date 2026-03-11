Orbán Viktor: Lesz elég üzemanyag a magyar emberek számára + videó

– Ne lepődjünk meg, hogyha a következő időszakban Európában a gázolaj meg a benzin el fogja érni, bekopogtat az ezerforintos ár kapuján. Ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt egész egyszerűen magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki – jelentette ki Orbán Viktor kedden Balatonfüreden. A miniszterelnök ismertette, hogy a kormány kijelölt egy szintet, amely a gázolajnál 615, a benzinnél 595 forint. A kormányfő hangsúlyozta, a védett árat csak a magyarok kapják meg, a magyar gépkocsi-tulajdonosok, a magyar vállalkozók, a magyar kamionosok, a magyar mezőgazdaságigép-tulajdonosok.

Lesz elegendő gázolaj, lesz elegendő benzin, és ezt hosszú időn keresztül képesek vagyunk nyújtani a magyar embereknek, képesek vagyunk a fölszabadított készletekből ellátni a teljes magyar gazdaságot és magyar lakosságot

– ismertette Orbán Viktor.