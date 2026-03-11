orbán viktorenergiaválságüzemanyagár

Orbán Viktor: Lesz elég üzemanyag a magyar emberek számára + videó

A kormányfő ismertette a magyar üzemanyagtartalékok által biztosított lehetőségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 14:26
Fotó: Laurens van Putten Forrás: MTI/EPA/ANP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ne lepődjünk meg, hogyha a következő időszakban Európában a gázolaj meg a benzin el fogja érni, bekopogtat az ezerforintos ár kapuján. Ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt egész egyszerűen magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki – jelentette ki Orbán Viktor kedden Balatonfüreden. A miniszterelnök ismertette, hogy a kormány kijelölt egy szintet, amely a gázolajnál 615, a benzinnél 595 forint. A kormányfő hangsúlyozta, a védett árat csak a magyarok kapják meg, a magyar gépkocsi-tulajdonosok, a magyar vállalkozók, a magyar kamionosok, a magyar mezőgazdaságigép-tulajdonosok.

Lesz elegendő gázolaj, lesz elegendő benzin, és ezt hosszú időn keresztül képesek vagyunk nyújtani a magyar embereknek, képesek vagyunk a fölszabadított készletekből ellátni a teljes magyar gazdaságot és magyar lakosságot

– ismertette Orbán Viktor.

 

 

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Orbán Viktor: Tegnap, ma, holnap is ennyi az üzemanyag ára! + videó

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu