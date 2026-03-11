Modzstaba HameneiIránTeherán

Kiderült, miért nem jelenik meg a nyilvánosság előtt Irán új vezetője

Irán új legfelsőbb vezetője a háború kitörésének első napján megsérült, ami magyarázatot adhat arra, hogy beiktatása óta miért nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Kormányzati források szerint az iráni vezető biztonságban van, egyesek viszont attól tartanak, hogy az ifjabb Hamenei is célponttá válhat, ha bármilyen nyilvános kommunikációt folytat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 15:47
Irán frissen megválasztott vezetője bujkál a nyilvánosság elől Fotó: RIZWAN TABASSUM Forrás: AFP
Irán frissen kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült a közel-keleti konfliktus kitörésének első napján. Az ifjabb Hamenei többek között a lábán sérült meg, ami magyarázat lehet arra, hogy vasárnapi beiktatásának ellenére eddig miért nem jelent meg nyilvánosság előtt. Egyelőre nem tisztázott, hogy Hameneit sérülései akadályozzák-e abban, hogy irányítsa az országot – számolt be róla szerdán a The Times of Israel

Irán frissen kinevezett legfelsőbb vezetője vasárnapi beiktatásának ellenére eddig nem jelent meg nyilvánosság előtt
Fotó: AFP

Egyes források attól tartanak, hogy az ifjabb Hamenei is célponttá válhat, ha bármilyen nyilvános kommunikációt folytat. Izrael védelmi minisztere, Israel Katz a múlt héten azt mondta, hogy az iráni rezsim által kinevezett bármely vezető egyértelműen célpont lesz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ali Hameneit irodájában érte a halál, a híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Modzstaba Hamanei fia szerdán azt mondta, hogy apja biztonságban és jól van, miközben nem tagadta, hogy a vezető megsérült.

Hallottam híreket arról, hogy Modzstaba Hamenei megsérült. Megkérdeztem néhány barátomat, akiknek vannak kapcsolataik. Azt mondták nekem, hogy hála Istennek, biztonságban és jól van

 – írta Juszef Peszeskján kormányzati tanácsadó Telegram-csatornáján. 

A The Guardian értesülései szerint Modzstaba a február 28-i támadásban sérült meg, amelyben hat családtagja – köztük édesapja is – életét vesztette. Teherán ciprusi nagykövete, Alireza Salarian részletesen beszélt arról, milyen körülmények között sérült meg az 56 éves Hamenei. Elmondása szerint szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte a csapást, amely teljesen lerombolta a néhai ajatollah rezidenciáját.

Azt hallottam, hogy a lábán, valamint a kezén és a karján sérült meg… Azt hiszem, kórházban van

– részletezte a nagykövet. Arra a kérdésre, hogy miért nem jelent meg a nyilvánosság előtt és miért nem tett nyilatkozatot azóta, hogy vasárnap apja utódjaként átvette a tisztséget, így válaszolt: 

Nem hiszem, hogy olyan állapotban lenne, hogy beszédet mondjon.

Borítókép: Irán frissen megválasztott vezetője bújkál a nyilvánosság elől (Fotó: AFP)

