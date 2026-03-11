Kiderült, miért nem jelenik meg a nyilvánosság előtt Irán új vezetője

Irán frissen kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült a közel-keleti konfliktus kitörésének első napján. Az ifjabb Hamenei többek között a lábán sérült meg, ami magyarázat lehet arra, hogy vasárnapi beiktatásának ellenére eddig miért nem jelent meg nyilvánosság előtt. Egyelőre nem tisztázott, hogy Hameneit sérülései akadályozzák-e abban, hogy irányítsa az országot – számolt be róla szerdán a The Times of Israel.

Fotó: AFP

Egyes források attól tartanak, hogy az ifjabb Hamenei is célponttá válhat, ha bármilyen nyilvános kommunikációt folytat. Izrael védelmi minisztere, Israel Katz a múlt héten azt mondta, hogy az iráni rezsim által kinevezett bármely vezető egyértelműen célpont lesz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ali Hameneit irodájában érte a halál, a híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.