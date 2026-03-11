Közel egymilliárd forintos beruházást hajt végre hazánkban egy német cég, a szakemberek képzésébe is beszállnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Leadec Kft. beruházásának projektlezáró rendezvényén arról számolt be, hogy a német vállalat 940 millió forint értékben európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a beszerzési és könyvelési területeinek támogatására, amihez a kormány 190 millió forint támogatást nyújtott, így segítve mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását. Kiemelte, hogy az ipari szolgáltató cég a Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit ebben az központban.

Szijjártó Péter: A gazdaság dimenzióváltásában kulcsszerepe van annak, hogy a vállalatok a globális vagy európai vállalati szolgáltatási központjaikat egyre-másra hozzák Magyarországra Fotó: MTI/Purger Tamás

Majd rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorjaként működött, ahol az utóbbi tíz év alatt háromszorosára nőtt a gazdasági teljesítmény tavaly 6000 milliárd forintos értékkel, miközben a munkanélküliség is a harmadára eset, alig két százalékra. Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a kormány itt 810 milliárd forintos értékben.

Illetve kifejtette, hogy a gazdaság dimenzióváltásában kulcsszerepe van annak, hogy a vállalatok a globális vagy európai vállalati szolgáltatási központjaikat egyre-másra hozzák Magyarországra.

„Az elmúlt hét esztendő alatt megduplázódott a Magyarországon működő vállalati központok száma és az ott dolgozó emberek száma is. Hét év alatt 120-ról 245-re nőtt az itt működő szolgáltatóközpontok száma, és 55 ezerről 120 ezerre nőtt az ott dolgozók száma” – tudatta.

A miniszter aláhúzta, hogy ezek a központok biztosítják, hogy a több nyelvet beszélő, diplomás fiatalok it,t Magyarországon is vonzó karrierlehetőségeket találjanak. „Jellemző, hogy ma a magyarországi szolgáltatóközpontokban összesen negyven nyelven zajlik a szolgáltató munka. Nyolcvanegy százalékban egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalokat alkalmaznak, hiszen az átlagéletkor 35 esztendő alatt van” – mondta.

„Az elmúlt években már ez úgy alakult, hogy az autóipar és az elektronika után a vállalati szolgáltatói központok szektora lett a harmadik legerősebb ágazat a Magyarországon beruházásokat végrehajtó ágazatok közül. Legalább ennyire fontos, hogy ezek a központok ma már nem csak Budapesten vannak” – folytatta.