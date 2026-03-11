Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Közel egymilliárd forintos beruházást hajt végre hazánkban egy német cég, a szakemberek képzésébe is beszállnak

A Leadec Kft. európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben, amelynek nyomán hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban.

2026. 03. 11.
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Leadec Kft. beruházásának projektlezáró rendezvényén arról számolt be, hogy a német vállalat 940 millió forint értékben európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a beszerzési és könyvelési területeinek támogatására, amihez a kormány 190 millió forint támogatást nyújtott, így segítve mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását. Kiemelte, hogy az ipari szolgáltató cég a Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit ebben az központban.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter: A gazdaság dimenzióváltásában kulcsszerepe van annak, hogy a vállalatok a globális vagy európai vállalati szolgáltatási központjaikat egyre-másra hozzák Magyarországra  Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Majd rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorjaként működött, ahol az utóbbi tíz év alatt háromszorosára nőtt a gazdasági teljesítmény tavaly 6000 milliárd forintos értékkel, miközben a munkanélküliség is a harmadára eset, alig két százalékra. Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a kormány itt 810 milliárd forintos értékben.

Illetve kifejtette, hogy a gazdaság dimenzióváltásában kulcsszerepe van annak, hogy a vállalatok a globális vagy európai vállalati szolgáltatási központjaikat egyre-másra hozzák Magyarországra.

„Az elmúlt hét esztendő alatt megduplázódott a Magyarországon működő vállalati központok száma és az ott dolgozó emberek száma is. Hét év alatt 120-ról 245-re nőtt az itt működő szolgáltatóközpontok száma, és 55 ezerről 120 ezerre nőtt az ott dolgozók száma” – tudatta.

A miniszter aláhúzta, hogy ezek a központok biztosítják, hogy a több nyelvet beszélő, diplomás fiatalok it,t Magyarországon is vonzó karrierlehetőségeket találjanak. „Jellemző, hogy ma a magyarországi szolgáltatóközpontokban összesen negyven nyelven zajlik a szolgáltató munka. Nyolcvanegy százalékban egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalokat alkalmaznak, hiszen az átlagéletkor 35 esztendő alatt van” – mondta.

„Az elmúlt években már ez úgy alakult, hogy az autóipar és az elektronika után a vállalati szolgáltatói központok szektora lett a harmadik legerősebb ágazat a Magyarországon beruházásokat végrehajtó ágazatok közül. Legalább ennyire fontos, hogy ezek a központok ma már nem csak Budapesten vannak” – folytatta.

A külföldi vállalatok, a nagy nemzetközi vállalatok a központjaikat alapvetően Budapesten hozták létre. Ma ez már másként van, a nagy vidéki városok, elsősorban az egyetemi városok is kiváló célpontjai ezeknek a beruházásoknak. 

  • Debrecenben ma már több mint ötezren, 
  • Szegeden 1600-an, 
  • Miskolcon és Pécsett 1400-an dolgoznak 

ilyen vállalati szolgáltató központokban – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Európát korábban a béke és a biztonságos fejlődés kontinensének tartották. Ez most már némiképpen megbicsaklott, és a közel-keleti háborúval nemcsak a globális biztonság kapott egy hatalmas kérdőjelet, hanem a globális energiaellátás is komoly veszélybe került” – figyelmeztetett. 

„Mindez kijelöli a legfontosabb kormányzati feladatokat ebben az időszakban. Először is maradjunk ki minden háborúból, másodszor pedig a háborúk drámai hatásaitól kíméljük meg a magyar embereket, a magyar családokat és magát a magyar gazdaságot is. Mert ha ezekből a háborúkból nem tudunk kimaradni, a következményeitől meg nem tudjuk megkímélni Magyarországot, akkor az összes eddigi olyan eredmény, amelyet a nehéz körülmények dacára közösen értünk el a gazdaság szereplőivel, mint az egymillió új munkahely, Európa legalacsonyabb adói, a rezsicsökkentés vagy éppen a családtámogatások, azok mind könnyen veszélybe kerülhetnek” – összegzett.

