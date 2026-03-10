Németh Lajos: Március vége nagy meglepetést hoz

Az idei március igazi tavaszias időjárással örvendeztet meg minket, de hajnalban és kora reggel még fagyközeli hőmérsékletek vannak, ezért könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk rétegesen. Németh Lajos meteorológus a Kemmának elárulta, mire számíthatunk a hónap hátralévő részében.

Az elmúlt hetek napsütéses és száraz időjárása kiszárította a talaj felső rétegét. (Fotó: Shutterstock)

Nagyon nagy a hőmérséklet-különbség az éjszakai és a nappali órák között,

voltak helyek, ahol 20 fok eltérés is előfordult

– magyarázta a lapnak Németh Lajos.

A jelenség hátterében az áll, hogy már több mint egy hete kevés a felhő az égbolton, és a levegő is kifejezetten száraz. Éjszaka emiatt erősen lehűl a levegő, így hajnalban fagypont közelébe vagy akár az alá is csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont a felhőtlen ég és a március közepéhez közeledve egyre erősebb napsütés gyors felmelegedést hoz, így a hőmérséklet 15–17 fokig is emelkedhet.

Eső hozhat változást március második felében

A jelenlegi, többnyire eseménytelen, csapadékmentes időjárás a következő napokban is folytatódhat, és lehűlésre sem kell számítani. Az előrejelzések szerint azonban március második felében változás érkezhet.

Március 20-a tájékán, Sándor, József és Benedek napján idén nem meleget, hanem esőfelhőket hozhat az időjárás

– mondta a meteorológus.

A csapadékra ráadásul szükség is lenne, hiszen az elmúlt hetek napsütéses és száraz időjárása jelentősen kiszárította a talaj felső rétegét. Bár a tél során több helyen eső és hó is hullott, a talaj felszíne mostanra ismét kiszáradt, így a mezőgazdaság számára hasznos lenne az utánpótlás.

