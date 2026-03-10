időjárásnémeth lajosmárcius

Németh Lajos: Március vége nagy meglepetést hoz

A napos, enyhe időnek mindenki örül így március elején, talán csak a földek hiányolják most a csapadékot. A meteorológus elárulta, mire számíthatunk a hónap második felében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 9:36
Az idei március igazi tavaszias időjárással örvendeztet meg minket, de hajnalban és kora reggel még fagyközeli hőmérsékletek vannak, ezért könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk rétegesen. Németh Lajos meteorológus a Kemmának elárulta, mire számíthatunk a hónap hátralévő részében.

spring rain in blooming garden, concept freshness nature weather seasonal background
Az elmúlt hetek napsütéses és száraz időjárása kiszárította a talaj felső rétegét. (Fotó: Shutterstock)

Nagyon nagy a hőmérséklet-különbség az éjszakai és a nappali órák között,

voltak helyek, ahol 20 fok eltérés is előfordult

– magyarázta a lapnak Németh Lajos.

A jelenség hátterében az áll, hogy már több mint egy hete kevés a felhő az égbolton, és a levegő is kifejezetten száraz. Éjszaka emiatt erősen lehűl a levegő, így hajnalban fagypont közelébe vagy akár az alá is csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont a felhőtlen ég és a március közepéhez közeledve egyre erősebb napsütés gyors felmelegedést hoz, így a hőmérséklet 15–17 fokig is emelkedhet.

 

Eső hozhat változást március második felében

A jelenlegi, többnyire eseménytelen, csapadékmentes időjárás a következő napokban is folytatódhat, és lehűlésre sem kell számítani. Az előrejelzések szerint azonban március második felében változás érkezhet.

Március 20-a tájékán, Sándor, József és Benedek napján idén nem meleget, hanem esőfelhőket hozhat az időjárás

– mondta a meteorológus.

A csapadékra ráadásul szükség is lenne, hiszen az elmúlt hetek napsütéses és száraz időjárása jelentősen kiszárította a talaj felső rétegét. Bár a tél során több helyen eső és hó is hullott, a talaj felszíne mostanra ismét kiszáradt, így a mezőgazdaság számára hasznos lenne az utánpótlás.

A március mindig „billegő” hónap – mondta Németh Lajos, de hogy ez pontosan mit is jelent, azt ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Németh Lajos meteorológus (Fotó: Markovics Gábor)


