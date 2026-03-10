Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Európai UnióenergiaválságIrán

Riadót fújtak az Európai Unió vezetői

A források szerint két számjegyűre tehető azoknak a vezetőknek a száma, akik jelen lesznek az elszálló energiaárak miatti egyeztetésen. Az Európai Unió vezetői igyekeznek közös álláspontot kialakítani még az Európai Tanács következő ülése előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 10:51
Fotó: NEGAR Forrás: Middle East Images
A Politico számára több diplomata is megerősítette, hogy valóban készül egy egyeztetés kedden. Az Európai Unió vezetői a források szerint a bürokrácia csökkentéséről és az elszálló olajárakról egyeztetnek majd nem sokkal az Európai Tanács soron következő ülése előtt. 

Az Európai Unió vezetői a közelgő iráni olajkrízis árnyékában egyeztetnek majd
(Fotó: NEGAR/Middle East Images)

Az ülést Németország, Olaszország és Belgium kezdeményezte, a források szerint pedig két számjegyűre tehető majd a résztvevők névsora. Habár a bürokrácia csökkentése eddig is kiemelt témája volt az Európai Uniónak, azonban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni műveletei váratlan krízishelyzet elé állították az európai országokat. 

Az olaj hordónkénti ára hétfőn átlépte a 100 dolláros határt, miközben a közel-keleti háború még nem ért véget. 

Németország, Belgium és Olaszország korábban szintén szervezett egy találkozót, hogy összehangolják álláspontjaikat és meghatározzák a februári Alden Biesenben tartandó Európai Tanács napirendjét, amelynek középpontjában a vállalkozásokat érintő bürokrácia csökkentése állt. A mostani megbeszélés azonban egyértelműen a krízis elkerülésről fog szólni. 

 

Mint ismeretes, az Egyesült Államok és Izrael nemrég közösen indított támadást Irán ellen. Az iszlám ország a kibontakozó konfliktus közepette az Öböl-menti szomszédait is folyamatosan támadja. Ezek között van például Katar is, ami a világ egyik legnagyobb LNG kitermelője, és amely nemrég felfüggesztette a cseppfolyós gáz kitermelést, miután létesítményei találatot kaptak. 

Az olaj világpiaci ára a harcok kitörése óta folyamatosan emelkedik, Európa pedig komoly kihívással néz szembe, miután az orosz energiahordozókról való leválással okozta kiesést több ország is LNG-szállítmányokkal igyekezett pótolni. 

Borítókép: Egy iráni olajfinomító lángokban egy rakétacsapás után (Fotó: AFP)

