Riadót fújtak az Európai Unió vezetői

A Politico számára több diplomata is megerősítette, hogy valóban készül egy egyeztetés kedden. Az Európai Unió vezetői a források szerint a bürokrácia csökkentéséről és az elszálló olajárakról egyeztetnek majd nem sokkal az Európai Tanács soron következő ülése előtt.

Az Európai Unió vezetői a közelgő iráni olajkrízis árnyékában egyeztetnek majd

(Fotó: NEGAR/Middle East Images)

Az ülést Németország, Olaszország és Belgium kezdeményezte, a források szerint pedig két számjegyűre tehető majd a résztvevők névsora. Habár a bürokrácia csökkentése eddig is kiemelt témája volt az Európai Uniónak, azonban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni műveletei váratlan krízishelyzet elé állították az európai országokat.

Az olaj hordónkénti ára hétfőn átlépte a 100 dolláros határt, miközben a közel-keleti háború még nem ért véget.

Németország, Belgium és Olaszország korábban szintén szervezett egy találkozót, hogy összehangolják álláspontjaikat és meghatározzák a februári Alden Biesenben tartandó Európai Tanács napirendjét, amelynek középpontjában a vállalkozásokat érintő bürokrácia csökkentése állt. A mostani megbeszélés azonban egyértelműen a krízis elkerülésről fog szólni.