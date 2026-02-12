Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

Orbán ViktorBrüsszelEurópai Unióversenyképesség

Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról 

Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozón vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett a helyszínről. A kormányfő elmondta: béke kell, a háború rossz a gazdaságnak. Orbán Viktor reagált arra is, hogy Ukrajna céldátumot akar az EU-s csatlakozásra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:51
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon! Forrás: MTI
Az Európai Unió vezetői február 12-én zárt ajtók mögött tárgyalnak az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről . A tanácskozáson Mario Draghi és Enrico Letta is bemutatja elképzeléseit arról, miként reagálhat az EU a szabályokon alapuló világrend változására. A tanácskozásra érkezett Orbán Viktor is.

Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezik a helyszínről
Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezik a helyszínről Fotó: AFP

Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlik majd – számolt be róla az Európai Unió hivatalos weboldala

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Zelenszkij ukrán elnök céldátumot tűzött ki Ukrajna csatlakozására, úgy felelt: 

Álom, álom, édes álom.

Az ukrán fenyegetésekről szólva megjegyezte: 

Természetesen minden ország védi a szuverenitását, így mi is, és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.

Orbán Viktor: Európa lejtmenetben van

A kormányfő kiemelte: most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.

Hozzátette:

Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem három dolgot kell csinálni. Ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni.

Hangsúlyozta: – A második dolog, hogy ha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogy ha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy a versenyképesség, mármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, ezért csökkentsd le az energiaárat, hozzál a döntéseket és vágd le az energia árát. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a karmelita kolostorban 2025. december 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

