Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról 

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Zelenszkij ukrán elnök céldátumot tűzött ki Ukrajna csatlakozására, úgy felelt:

Álom, álom, édes álom.

Az ukrán fenyegetésekről szólva megjegyezte:

Természetesen minden ország védi a szuverenitását, így mi is, és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.

Orbán Viktor: Európa lejtmenetben van

A kormányfő kiemelte: most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.

Hozzátette:

Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem három dolgot kell csinálni. Ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni.

Hangsúlyozta: – A második dolog, hogy ha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogy ha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy a versenyképesség, mármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, ezért csökkentsd le az energiaárat, hozzál a döntéseket és vágd le az energia árát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a karmelita kolostorban 2025. december 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)