Von der Leyen újabb „akadályozó korlátokat” bontana le + videó

Az EU versenyképességéről szóló vitában az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az EU-nak le kell bontania az egységes piac működését akadályozó korlátokat. Von der Leyen a kereskedelemről szólva hangsúlyozta: a stratégiai függőségek csökkentése érdekében az EU-nak megbízható partnerekkel kell bővítenie a kapcsolatait. Erre reagálva Gál Kinga kijelentette: nem engedik, hogy a családok rezsiszámlái a háromszorosukra emelkedjenek és ellehetetlenüljenek a vállalkozások.

Az Európai Uniónak sürgősen le kell bontania az egységes piac működését akadályozó belső korlátokat, hogy valódi globális óriássá váljon – jelentette ki Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, melyről az Euractiv is beszámolt.

Von der Leyen: Az unió globális súlya a gazdasági erejétől függ

Az EU versenyképességéről szóló vitában az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy az unió globális súlya a gazdasági erejétől függ, a versenyképesség pedig nemcsak a jólét, hanem a biztonság és a demokrácia alapja is, írja a Politico.

Az energiaunió kiteljesítésével kapcsolatban rámutatott: az energiaárak továbbra is túl magasak és ingadozók, részben az összeköttetések hiánya és a fosszilis energiahordozóktól való függés miatt. 

Elmondta: 2025-ben a gáztüzelésű villamos energia ára átlagosan meghaladta a száz eurót megawattóránként, míg a napenergia 34 euróba, a nukleáris energia ötven-hatvan euróba került. Hozzátette: tavaly először fordult elő, hogy az EU-ban több villamos energiát termeltek nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból együttvéve.

A számok tehát magukért beszélnek. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiák nemcsak hazaiak és tiszták, hanem nagyobb függetlenséget és biztonságot is nyújtanak, és csökkentik a költségeket. Ezért fektetünk ma jelentős összegeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákba

– jelentette ki.

A kereskedelemről szólva hangsúlyozta: a stratégiai függőségek csökkentése érdekében az EU-nak megbízható partnerekkel kell bővítenie a kapcsolatait. 

Közölte: 2025-ben megállapodás született Mexikóval, Indonéziával és Svájccal, aláírták a Mercosur-országokkal kötött egyezményt, valamint Indiával minden idők legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodását, amely kétmilliárd fős piacot és a globális bruttó hazai termék 25 százalékát érinti. 

További tárgyalások zajlanak Ausztráliával, Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és az Egyesült Arab Emírségekkel. Elmondta továbbá, hogy az egységes piac elmélyítésére az Európai Bizottság javaslatot tesz az úgynevezett „28. rezsimre”, amely egységes és egyszerű szabályrendszert biztosítana a vállalkozásoknak az EU egész területén. A tervek szerint a cégek 48 órán belül, teljesen online bejegyezhetők lennének, egyszerűbbé válna a határon átnyúló működés és a finanszírozáshoz való hozzáférés. Mint mondta, az Európai Bizottság évente 15 milliárd euróval kívánja mérsékelni a vállalkozások adminisztratív költségeit, és fellépne a tagállami túlszabályozás ellen, amely szerinte további akadályokat teremt az egységes piacon.

Ez az egység és a sürgősség pillanata. Így tesszük Európát gyorsabbá és erősebbé

– fogalmazott a bizottsági elnök.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a felszólalásában leszögezte: az európai versenyképesség hanyatlásának legfőbb oka a magas energiaár. Fotó: MTI

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a felszólalásában leszögezte: az európai versenyképesség hanyatlásának legfőbb oka a magas energiaár.

Gál szerint amíg az európai vállalkozások a globális versenytársaiknál többször magasabb energiaárakat fizetnek, addig nem áll meg a versenyképesség mélyrepülése. Úgy fogalmazott: Brüsszel ideológiavezérelt döntései tovább rontanak a helyzeten. Példaként említette az orosz energia kivezetéséről szóló rendeletet, amely álláspontja szerint emeli az árakat és veszélyezteti a közép-európai országok energiabiztonságát. – Az energiaellátás számunkra fizikai, nem ideológiai kérdés – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a leginkább érintett tagállamok akaratát figyelmen kívül hagyva írják át a szabályokat. Közölte: Magyarország az Európai Unió Bírósága előtt támadja meg a rendeletet.

Gál Kinga kijelentette: nem engedik, hogy a családok rezsiszámlái a háromszorosukra emelkedjenek és ellehetetlenüljenek a vállalkozások. 

Megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát

– fogalmazott. Bírálta az Ukrajna finanszírozására szánt jelentős uniós forrásokat is, köztük a kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot, amely szerinte adósságspirálba taszíthatja Európát és tovább ronthatja a versenyképességi kilátásokat. Hozzátette: 

A zöldmegállapodás túlkapásai és a gazdákat veszélyeztető Mercosur-megállapodás szintén súlyosbítják a helyzetet.

Az egyszerűsítési törekvéseket üdvözlendőnek nevezte, ugyanakkor úgy vélte, azok csak szépségtapaszt jelentenek a súlyos sérülésre, miközben a terheket maga az Európai Bizottság rótta ki. A képviselő az ideológiai alapú döntések helyett irányváltást, konkrét energiaár-csökkentő intézkedéseket és az európai emberek érdekeit szolgáló politikát sürgetett.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

