Von der Leyen újabb „akadályozó korlátokat” bontana le + videó

Az Európai Uniónak sürgősen le kell bontania az egységes piac működését akadályozó belső korlátokat, hogy valódi globális óriássá váljon – jelentette ki Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, melyről az Euractiv is beszámolt.

Von der Leyen újabb „akadályozó korlátokat” bontana le. Fotó: AFP

Von der Leyen: Az unió globális súlya a gazdasági erejétől függ

Az EU versenyképességéről szóló vitában az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy az unió globális súlya a gazdasági erejétől függ, a versenyképesség pedig nemcsak a jólét, hanem a biztonság és a demokrácia alapja is, írja a Politico.

Az energiaunió kiteljesítésével kapcsolatban rámutatott: az energiaárak továbbra is túl magasak és ingadozók, részben az összeköttetések hiánya és a fosszilis energiahordozóktól való függés miatt.

Elmondta: 2025-ben a gáztüzelésű villamos energia ára átlagosan meghaladta a száz eurót megawattóránként, míg a napenergia 34 euróba, a nukleáris energia ötven-hatvan euróba került. Hozzátette: tavaly először fordult elő, hogy az EU-ban több villamos energiát termeltek nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból együttvéve.

A számok tehát magukért beszélnek. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiák nemcsak hazaiak és tiszták, hanem nagyobb függetlenséget és biztonságot is nyújtanak, és csökkentik a költségeket. Ezért fektetünk ma jelentős összegeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákba

– jelentette ki.