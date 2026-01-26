orosz gázBrüsszelBulgáriamagyar kormánySzlovákiaenergiabiztonsággázimport

Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa

Magyarország tiltakozása ellenére döntés született Brüsszelben: az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. Magyarország bírósághoz fordul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 13:37
Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa
Az uniós energiaügyi miniszterek Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el – számolt be róla a Reuters.

Az EU 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot
Az EU 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot.

Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. 

A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól

Szijjártó Péter kiemelte:  

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt.

A brüsszeli döntési mechanizmust éppen ezért úgy alakították, hogy ezt az ellenállást meg lehessen kerülni. A megállapodás értelmében az Európai Unió 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz importját, míg a vezetékes gáz esetében 2027. szeptember 30. a végső határidő. 

Bizonyos esetekben azonban haladék adható: ha egy tagállam nem tudja időben nem orosz gázzal feltölteni a tárolókapacitásait a tél előtt, a határidő legkésőbb 2027. november 1-jéig kitolható.

Oroszország a háború kitörése előtt az EU gázszükségletének több mint 40 százalékát fedezte, ez az arány 2025-re hozzávetőleg 13 százalékra csökkent az uniós adatok szerint. 

A törvény kifejezetten tiltja az új orosz gázszerződések megkötését, a meglévő megállapodásokat pedig fokozatosan meg kell szüntetni. 

A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződések alapján 2026 tavaszától már nem érkezhet LNG, a vezetékes gáz esetében pedig 2026 nyaráig élhetnek ezek a megállapodások. A hosszú távú szerződéseket a végső határidőkig kell kivezetni. A szabályok megszegése súlyos következményekkel járhat: a vállalatok akár globális éves árbevételük 3,5 százalékát elérő bírságra is számíthatnak. Az Európai Bizottság emellett újabb javaslatokra készül: a következő hónapokban az orosz vezetékes olaj és a nukleáris üzemanyag fokozatos kivezetése is napirendre kerülhet Brüsszelben.

Orosz gáz nélkül háromszor annyit fizetnénk
Orosz gáz nélkül háromszor annyit fizetnénk.

Orosz gáz nélkül háromszor annyit fizetnénk

Lapunk arról is beszámolt, hogy hogy Tóth Máté energiajogász közösségi oldalán bírálta azt az állítást, miszerint Csehország sikeresen levált volna az orosz gázról. Felhívta a figyelmet arra, hogy több közép-európai ország – köztük Szlovákia és Ausztria – továbbra is nagyrészt orosz gázt használ, míg Lengyelország más földrajzi és energetikai adottságokkal rendelkezik. A szakértő által közzétett adatok szerint Magyarországon a gáz ára 2,6 eurócent, míg Prágában ennek többszöröse, körülbelül 10 eurócent, ráadásul ez az ár már tartalmazza a rendszerhasználati díjakat és az adókat is.

Ne üljünk hát fel a hazug propagandának. Örüljünk a jó sorunknak, és lássunk át a szitán akkor is, amikor a Tisza a rezsicsökkentés fenntartását, sőt emelését ígéri miközben leválna az orosz gázról. A kettő együtt nem megy, ez bizony vagy-vagy

– figyelmeztetett Tóth Máté.

Borítókép: Gázfeldolgozó üzem, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

