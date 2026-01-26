Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa

Az uniós energiaügyi miniszterek Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el – számolt be róla a Reuters.

Az EU 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. Fotó: AFP

Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.