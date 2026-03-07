A Paks kifosztotta saját magát, mégis az Újpest érzi magát kifosztottnak

Jó meccsben reménykedhettek a nézők. A két csapat a kezdésig kereken ötvenszer csapott össze egymással a bajnokságban, a gólátlag pontosan három találat mérkőzésenként, és az előző tizenöt egymás elleni bajnokijukon egy kivétellel mindig született legalább három gól. A Paks korábban még soha nem szenvedett el zsinórban öt vereséget, a meccs előtt viszont éppen ott tartott, az Újpest pedig a saját szurkolói előtt nyilván nyerni akart a közelmúlt kudarcai után.

A Paks ellen ritkán támadott az Újpest, de megúszta gól nélkül. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Ehhez képest az első félidőben egyik fél sem talált a másik kapujába. Felületes szemlélő okkal hihette, hogy a paksiak a házigazdák, az első negyedórában úgy a kapuja elé szorították a valódi házigazdát, hogy az el sem tudta hagyni a saját térfelét. Aztán kissé lazult a nyomás, az újpesti kontrák is rejtettek magukban némi veszélyt, ám elsősorban a hazai kapus, Banai Dávid kényszerült jó formája bizonyítására. A Paks jól, elképzeléssel futballozott, ezúttal a védekezése is rendben volt, a lilák játéka inkább esetlegesnek tűnt.

A Paks is roppant gyámoltalan volt a helyzeteinél

A kép a fordulás után sem változott, viszont egyre több lett az elképesztően gyenge megoldás, egymást követték a technikai hibák, a rossz passzok, a vendégek pedig hiába jutottak el többször is a tizenhatoson belülre, ott rendkívül gyámoltalanokká váltak. Tutyimutyiságért a házigazdák sem mentek a szomszédba, amikor nagy ritkán helyzetbe kerülhettek volna, szemmel láthatóan eluralkodott rajtuk a tanácstalanság. Felesleges sorolni ezeket az elmulasztott lehetőséget, a lényeg az, hogy a Paks így is közelebb állt a gólhoz, csak magának köszönhette, hogy nem szerzett vezetést.

A jeget mégis az Újpest törte meg, de csak első látásra. A 75. percben Bodnár zavartalanul adott be jobbról, középen Brodic csúnya luftot rúgott, de így lett jó a mögötte álló Krajcsovicsnak, aki tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Csakhogy a hazai akció úgy indult, hogy Nunez két kézzel ellökte Ádám Martint, ezért a VAR közbeszólt, Rúsz Márton játékvezető pedig mégsem adta meg a gólt.

És ez még nem volt elég a keserűségből az újpesti szurkolóknak: ahogy folytatódott a játék, egy kifelé tartó labdáért Fiola Attila szabálytalankodott egy paksival szemben, ezt Lenzsér számon kérte rajta, az újpesti pedig fejelő mozdulatot tett ellenfél arcára, kicsit el is érte, ezért azonnal piros lapot kapott. Ezután már nem sok minden történt, maradt a 0-0 az elfogadható első félidő után borzasztóvá vált mérkőzésen.

NB I, 25. forduló péntek: Kisvárda–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Nagy Zs. (16., öngól) szombat: Zalaegerszeg–ETO FC 2-1 (1-1), Zalaegerszeg, 5021 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Joao Victor (6.), Maxsuell (83.) illetve Gavrics (45+4.) Újpest–Paks 0-0, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző, jv.: Rúsz, kiállítva: Fiola (Újpest) vasárnap: MTK Budapest–Diósgyőri VTK 13.30 (tv: M4 Sport) Kazincbarcika–Debreceni VSC, Miskolc 17.45 (M4 Sport+) Nyíregyháza–Ferencváros 18.30 (M4 Sport)



