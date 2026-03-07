Trump félreérthetetlen üzenetet küldött Iránnak

Az Oroszlán üvöltése hadművelet szombaton a második hetébe lépett, miközben továbbra sem látszik, mikor zárulhat le a fegyveres konfliktus. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Teherán teljes, feltétel nélküli kapitulációját követeli, miközben a légitámadások péntek éjjel és szombat reggel is folytatódtak. Az iráni államfő, Maszúd Peszeskján a közösségi oldalán arról írt: egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat hajtott végre Irán ellen, több ország közvetítési kísérletbe kezdett, ami rövid időre reményt adott a konfliktus rendezésére – számolt be róla a Reuters.
Iránnal semmilyen megállapodás nem lesz, kivéve a feltétel nélküli megadás!
– írta Trump elnök pénteken a Truth Social platformján. A bejegyezése úgy folytatódott, hogy ezután és nagy és elfogadható vezető(k) kiválasztása után Amerika és szövetségesei azon dolgoznak majd, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről, és gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyék, mint valaha.
