Trump félreérthetetlen üzenetet küldött Iránnak

A közel-keleti háború a második hetébe lépett, és a konfliktus egyre több országot érint. Az Egyesült Államok vezetője, Donald Trump feltétel nélküli kapitulációt követelt Teherántól, miközben Izrael és Irán kölcsönös rakétatámadásokat hajtott végre, és Libanonból is robbanásokról számoltak be. A fegyveres konfliktus következményei világszerte érezhető, az olaj ára meredeken emelkedik, és Európát egy újabb menekülthullám veszélye fenyegeti.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 19:30
Izraeli csapás érte a teheráni Mehrabad repülőteret Forrás: AFP
Az Oroszlán üvöltése hadművelet szombaton a második hetébe lépett, miközben továbbra sem látszik, mikor zárulhat le a fegyveres konfliktus. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Teherán teljes, feltétel nélküli kapitulációját követeli, miközben a légitámadások péntek éjjel és szombat reggel is folytatódtak. Az iráni államfő, Maszúd Peszeskján a közösségi oldalán arról írt: egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat hajtott végre Irán ellen, több ország közvetítési kísérletbe kezdett, ami rövid időre reményt adott a konfliktus rendezésére – számolt be róla a Reuters.

Donald Trump feltétel nélküli megadást követel Irántól
Donald Trump feltétel nélküli megadást követel Irántól. Fotó: AFP

Iránnal semmilyen megállapodás nem lesz, kivéve a feltétel nélküli megadás!

 – írta Trump elnök pénteken a Truth Social platformján. A bejegyezése úgy folytatódott, hogy ezután és nagy és elfogadható vezető(k) kiválasztása után Amerika és szövetségesei azon dolgoznak majd, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről, és gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyék, mint valaha.

Az elmúlt két hétben Irán több, a Perzsa-öböl mentén fekvő országot is célba vett, ahol amerikai katonai bázisok működnek. Az összecsapások megrendítették a nemzetközi pénzpiacokat, és az olaj mellett a földgáz ára is jelentős emelkedésnek indult. A hét folyamán Irán lezárta a Hormuzi-szorost – ezen a tengeri útvonalon halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde –, és akár hónapokon keresztül is blokád alatt tarthatja. 

Irán ENSZ-nagykövetének tájékoztatása szerint az amerikai és izraeli támadások következtében legalább 1332 iráni civil vesztette életét, és több ezren megsérültek. Az iráni csapások Izraelben 11 halálos áldozatot követeltek, emellett legalább hat amerikai katona is meghalt. A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása alapján eddig 123 halálos áldozatot és 683 sérültet tartanak nyilván az országban. 

Izrael pénteken arról számolt be, hogy ötven harci repülőgéppel támadást hajtott végre egy iráni bunker ellen, amelyet az ország vezetése használt. Ezzel párhuzamosan erőteljes bombázás érte a libanoni Bejrútot is. A műveletek célja a Hezbollah felszámolása, amely az 1980-as évektől kezdve a libanoni politika egyik meghatározó szereplője.

Itt alszunk az utcákon – van, aki autóban, van, aki az utcán, van, aki a tengerparton

 – mondta a 43 éves Jamal Seifeddin, aki Bejrút külvárosából menekült el. A Norvég Menekültügyi Tanács arról számolt be, hogy az elmúlt négy nap során hozzávetőleg háromszázezer ember menekült el az otthonából Libanonban, miközben súlyos migrációs hullám indulhat Európa felé.

Szombat hajnalban az izraeli hadsereg arról adott hírt, hogy Iránból kilőtt rakétákat észleltek, röviddel ezután pedig működésbe lépett az ország légvédelmi rendszere. Az izraeli hadsereg válaszul több támadást hajtott végre: csapásokat mértek Teherán infrastruktúrájára, valamint Libanon területére is. A közlés szerint iráni és Hezbollahhoz köthető célpontok egyaránt a támadások célkeresztjébe kerültek. A támadások során a teheráni Mehrabad repülőteret is találat érte.

 

Borítókép: Izraeli csapás érte a teheráni Mehrabad repülőteret (Fotó: AFP)

