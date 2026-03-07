Trump félreérthetetlen üzenetet küldött Iránnak

Az elmúlt két hétben Irán több, a Perzsa-öböl mentén fekvő országot is célba vett, ahol amerikai katonai bázisok működnek. Az összecsapások megrendítették a nemzetközi pénzpiacokat, és az olaj mellett a földgáz ára is jelentős emelkedésnek indult. A hét folyamán Irán lezárta a Hormuzi-szorost – ezen a tengeri útvonalon halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde –, és akár hónapokon keresztül is blokád alatt tarthatja.

Oil price hourly chart: It must be Friday.

I think traders are correct that, for oil purposes, this weekend is going to feel very, very long. pic.twitter.com/opblwXGX7r — ₿ΞΞnThereDoneThat Capital 賢い (@BeenThereCap) March 6, 2026

Irán ENSZ-nagykövetének tájékoztatása szerint az amerikai és izraeli támadások következtében legalább 1332 iráni civil vesztette életét, és több ezren megsérültek. Az iráni csapások Izraelben 11 halálos áldozatot követeltek, emellett legalább hat amerikai katona is meghalt. A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása alapján eddig 123 halálos áldozatot és 683 sérültet tartanak nyilván az országban.

Izrael pénteken arról számolt be, hogy ötven harci repülőgéppel támadást hajtott végre egy iráni bunker ellen, amelyet az ország vezetése használt. Ezzel párhuzamosan erőteljes bombázás érte a libanoni Bejrútot is. A műveletek célja a Hezbollah felszámolása, amely az 1980-as évektől kezdve a libanoni politika egyik meghatározó szereplője.

Itt alszunk az utcákon – van, aki autóban, van, aki az utcán, van, aki a tengerparton

– mondta a 43 éves Jamal Seifeddin, aki Bejrút külvárosából menekült el. A Norvég Menekültügyi Tanács arról számolt be, hogy az elmúlt négy nap során hozzávetőleg háromszázezer ember menekült el az otthonából Libanonban, miközben súlyos migrációs hullám indulhat Európa felé.