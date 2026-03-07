Iránbevándorlásmigráns

Iránból milliók indulhatnak útnak, Törökország migránsválságra készül

Az Irán elleni katonai művelet és a térség fokozódó feszültsége újabb menekültválság lehetőségét vetíti előre Európa számára. Az EU menekültügyi ügynöksége szerint már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú migrációs hullámot indíthat el Iránból. Törökország már most készül az akár egymilliós menekülthullámra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 5:47
Példátlan méretű migránshullám fenyegeti Európát Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Az EU menekültügyi ügynöksége arra figyelmeztetett, hogy példátlan méretű menekültáradat indulhat útnak Iránból – írja a The Times.

Példátlan méretű menekültárad indulhat útnak Iránból
Példátlan méretű menekültárad indulhat útnak Iránból. Fotó: AFP

Európa-szerte attól tartanak a kormányok, hogy ha Iránból menekülthullám indul, az gyorsan túlterhelheti a már amúgy is szűkös menekültügyi kapacitásokat. A kedden közzétett éves jelentésében – amelyet azonban még a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt állítottak össze – az EU Menekültügyi Ügynökség (EUAA) Iránt potenciális veszélyként jelölte meg. 

A mintegy 90 milliós lakosság esetében már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú menekülthullámot idézhet elő

– áll a jelentésben. Bár az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai után az iráni lakosság elvándorlásának mértéke eddig nem számottevő, fennáll az eszkaláció kockázata, ha a konfliktus folytatódik – tette hozzá az EUAA jelentése. Ha az iráni lakosság mindössze tíz százaléka útnak indulna, akkor az elmúlt évtizedek legnagyobb menekülthullámával szembesülne Európa.

Körülbelül minden harmadik illegális bevándorló, aki Európába érkezik, az Egyesült Királyság felé tart. Ha válság alakul ki, az a briteket is érinteni fogja

 – mondta egy európai diplomata. Az EUAA szóvivője nem kívánt nyilatkozni a közel-keleti konfliktus várható hatásáról.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint jelenleg több mint 19 millió ember él belső menekültként a Közel-Keleten konfliktusok, erőszak és természeti katasztrófák miatt. Legalább 30 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Libanonban, miután Izrael a héten fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteit és az ENSZ menekültügyi ügynöksége arra számít, hogy további tömegek fogják követni őket.

Törökország iráni menekülthullámra készül

Törökország az iráni háború eszkalációja miatt újabb, akár egymilliós menekülthullám lehetőségére készül, miközben már most is a világ egyik legnagyobb befogadóállama. Ankara a korábbi „nyitott ajtók” politikájával szakítva határzárakkal, pufferzónákkal és rendkívüli intézkedésekkel igyekszik megelőzni, hogy a konfliktus következményei tovább destabilizálják az országot és Európa irányába tereljék a migrációs nyomást.

Borítókép: Példátlan méretű migránshullám fenyegeti Európát (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Az IBUSZ hazaszállította utasait Salalah térségéből

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

