Iránból milliók indulhatnak útnak, Törökország migránsválságra készül

Európa-szerte attól tartanak a kormányok, hogy ha Iránból menekülthullám indul, az gyorsan túlterhelheti a már amúgy is szűkös menekültügyi kapacitásokat. A kedden közzétett éves jelentésében – amelyet azonban még a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt állítottak össze – az EU Menekültügyi Ügynökség (EUAA) Iránt potenciális veszélyként jelölte meg.

A mintegy 90 milliós lakosság esetében már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú menekülthullámot idézhet elő

– áll a jelentésben. Bár az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai után az iráni lakosság elvándorlásának mértéke eddig nem számottevő, fennáll az eszkaláció kockázata, ha a konfliktus folytatódik – tette hozzá az EUAA jelentése. Ha az iráni lakosság mindössze tíz százaléka útnak indulna, akkor az elmúlt évtizedek legnagyobb menekülthullámával szembesülne Európa.

Körülbelül minden harmadik illegális bevándorló, aki Európába érkezik, az Egyesült Királyság felé tart. Ha válság alakul ki, az a briteket is érinteni fogja

– mondta egy európai diplomata. Az EUAA szóvivője nem kívánt nyilatkozni a közel-keleti konfliktus várható hatásáról.