Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Az EU menekültügyi ügynöksége arra figyelmeztetett, hogy példátlan méretű menekültáradat indulhat útnak Iránból – írja a The Times.
Iránból milliók indulhatnak útnak, Törökország migránsválságra készül
Az Irán elleni katonai művelet és a térség fokozódó feszültsége újabb menekültválság lehetőségét vetíti előre Európa számára. Az EU menekültügyi ügynöksége szerint már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú migrációs hullámot indíthat el Iránból. Törökország már most készül az akár egymilliós menekülthullámra.
Európa-szerte attól tartanak a kormányok, hogy ha Iránból menekülthullám indul, az gyorsan túlterhelheti a már amúgy is szűkös menekültügyi kapacitásokat. A kedden közzétett éves jelentésében – amelyet azonban még a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt állítottak össze – az EU Menekültügyi Ügynökség (EUAA) Iránt potenciális veszélyként jelölte meg.
A mintegy 90 milliós lakosság esetében már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú menekülthullámot idézhet elő
– áll a jelentésben. Bár az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai után az iráni lakosság elvándorlásának mértéke eddig nem számottevő, fennáll az eszkaláció kockázata, ha a konfliktus folytatódik – tette hozzá az EUAA jelentése. Ha az iráni lakosság mindössze tíz százaléka útnak indulna, akkor az elmúlt évtizedek legnagyobb menekülthullámával szembesülne Európa.
Körülbelül minden harmadik illegális bevándorló, aki Európába érkezik, az Egyesült Királyság felé tart. Ha válság alakul ki, az a briteket is érinteni fogja
– mondta egy európai diplomata. Az EUAA szóvivője nem kívánt nyilatkozni a közel-keleti konfliktus várható hatásáról.
További Külföld híreink
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint jelenleg több mint 19 millió ember él belső menekültként a Közel-Keleten konfliktusok, erőszak és természeti katasztrófák miatt. Legalább 30 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Libanonban, miután Izrael a héten fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteit és az ENSZ menekültügyi ügynöksége arra számít, hogy további tömegek fogják követni őket.
Törökország iráni menekülthullámra készül
Törökország az iráni háború eszkalációja miatt újabb, akár egymilliós menekülthullám lehetőségére készül, miközben már most is a világ egyik legnagyobb befogadóállama. Ankara a korábbi „nyitott ajtók” politikájával szakítva határzárakkal, pufferzónákkal és rendkívüli intézkedésekkel igyekszik megelőzni, hogy a konfliktus következményei tovább destabilizálják az országot és Európa irányába tereljék a migrációs nyomást.
Borítókép: Példátlan méretű migránshullám fenyegeti Európát (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát Oroszország, egy lakóházat is talált ért + videó
A rakétabecsapódás során többen megsérültek, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
A nemzetközi sajtó is reagált Zelenszkij fenyegetésére, Irán terrortámadásra készülhet
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai híre.
Szijjártó Péter jó hírt osztott meg a nap végére
Hamarosan megérkeznek a mentesítő gépek
Az IBUSZ hazaszállította utasait Salalah térségéből
Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Salalah térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – tájékoztatta az iroda az MTI-t.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát Oroszország, egy lakóházat is talált ért + videó
A rakétabecsapódás során többen megsérültek, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
A nemzetközi sajtó is reagált Zelenszkij fenyegetésére, Irán terrortámadásra készülhet
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai híre.
Szijjártó Péter jó hírt osztott meg a nap végére
Hamarosan megérkeznek a mentesítő gépek
Az IBUSZ hazaszállította utasait Salalah térségéből
Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Salalah térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – tájékoztatta az iroda az MTI-t.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!