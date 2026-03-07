A Mercedes balesete után az időmérőn Verstappen is összetörte az autóját + videó

A számos szabályváltozást hozó 2026-os idény első állomása az Ausztrál Nagydíj, amely három szabadedzését három különböző csapat pilótája nyerte. Charles Leclerc (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) pénteki sikere után a harmadik gyakorláson George Russell (Mercedes) nagy különbséggel zárt az élen, de csapattársa, Andrea Kimi Antonelli nagy balesete miatt nem lehetett teljes az öröm a brackley-ieknél. Az időmérő edzés elejére nem is sikerült rendbetenni az összetört autót, így nem tudott elindulni a kvalifikáció kezdetén. A Mercedes munkáját azonban segítette, hogy a száraz körülmények között rendezett időmérő első szakaszából alig telt el tíz perc, amikor Max Verstappen (Red Bull) egy technikai hiba miatt nem tudott bevenni egy kanyart, és falnak csapta az autóját – a négyszeres világbajnok holland pilóta mért kör nélkül zárt, így már a Q1-ben búcsúzott.

Max Verstappen balesete segített Antonellinek

Verstappen balesetét piros zászlós megszakítás követte, ekkor Russell 1:19,840 perces idővel állt az élen. Az újraindítást követő bő hét percben Antonelli végül körbe tudott érni, és tovább is jutott. Verstappen mellett Carlos Sainz (Williams) és Lance Stroll (Aston Martin) sem tudott mért kört teljesíteni, ők ketten el sem hagyták a bokszutcát. Rajtuk kívül a másik Aston Martin és a két Cadillac esett ki, a Ferrarik közepes keverékű gumikat használva is könnyedén továbbjutottak a Russell (1:19,507) által megnyert nyitóetapból.

A mercedeses George Russell fölénye

A negyedórás Q2-ben Russell még inkább dominált, 1:19-en belüli időt is tudott autózni, miközben a középmezőny versenyzői közül az egyedüli újonc, a 18 éves Arvid Lindblad (Racing Bulls) okozott pozitív meglepetést a nyolcadik helyével. Az idéntől kezdve 13 perces utolsó szakaszba a négy élcsapat versenyben maradt hét pilótája mellett a két Racing Bulls és Gabriel Bortoleto (Audi) jutott be. A brazil pilóta ugyanakkor a Q2 végén nem tudott önerőből visszagurulni a garázsba, és a bokszutca bejáratától el kellett tolni az autóját – a záróetapban Bortoleto nem is tudott elindulni.