A Mercedes balesete után az időmérőn Verstappen is összetörte az autóját + videó

A 2026. évi Forma–1-es Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzésén Max Verstappen balesete miatt hamar szükség volt a piros zászlóra. Végül az idénynyitó kvalifikációjának mindhárom szakaszában George Russell zárt az első helyen, így a Mercedes brit pilótája pályafutása során nyolcadik alkalommal indulhat az élről a másnapi futamon.

2026. 03. 07. 6:17
Andrea Kimi Antonelli csúnyán összetörte a Mercedest a Forma–1-es időmérő előtt Fotó: AFP/Paul Crock
A számos szabályváltozást hozó 2026-os idény első állomása az Ausztrál Nagydíj, amely három szabadedzését három különböző csapat pilótája nyerte. Charles Leclerc (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) pénteki sikere után a harmadik gyakorláson George Russell (Mercedes) nagy különbséggel zárt az élen, de csapattársa, Andrea Kimi Antonelli nagy balesete miatt nem lehetett teljes az öröm a brackley-ieknél. Az időmérő edzés elejére nem is sikerült rendbetenni az összetört autót, így nem tudott elindulni a kvalifikáció kezdetén. A Mercedes munkáját azonban segítette, hogy a száraz körülmények között rendezett időmérő első szakaszából alig telt el tíz perc, amikor Max Verstappen (Red Bull) egy technikai hiba miatt nem tudott bevenni egy kanyart, és falnak csapta az autóját – a négyszeres világbajnok holland pilóta mért kör nélkül zárt, így már a Q1-ben búcsúzott.

A Mercedes versenyzője, George Russell várta a legnagyobb esélyesként a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzését
A Mercedes versenyzője, George Russell várta a legnagyobb esélyesként a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzését. Fotó: AFP/William West

Max Verstappen balesete segített Antonellinek

Verstappen balesetét piros zászlós megszakítás követte, ekkor Russell 1:19,840 perces idővel állt az élen. Az újraindítást követő bő hét percben Antonelli végül körbe tudott érni, és tovább is jutott. Verstappen mellett Carlos Sainz (Williams) és Lance Stroll (Aston Martin) sem tudott mért kört teljesíteni, ők ketten el sem hagyták a bokszutcát. Rajtuk kívül a másik Aston Martin és a két Cadillac esett ki, a Ferrarik közepes keverékű gumikat használva is könnyedén továbbjutottak a Russell (1:19,507) által megnyert nyitóetapból.

A mercedeses George Russell fölénye

A negyedórás Q2-ben Russell még inkább dominált, 1:19-en belüli időt is tudott autózni, miközben a középmezőny versenyzői közül az egyedüli újonc, a 18 éves Arvid Lindblad (Racing Bulls) okozott pozitív meglepetést a nyolcadik helyével. Az idéntől kezdve 13 perces utolsó szakaszba a négy élcsapat versenyben maradt hét pilótája mellett a két Racing Bulls és Gabriel Bortoleto (Audi) jutott be. A brazil pilóta ugyanakkor a Q2 végén nem tudott önerőből visszagurulni a garázsba, és a bokszutca bejáratától el kellett tolni az autóját – a záróetapban Bortoleto nem is tudott elindulni.

A Q3 elején az Antonelli által a pályán elhagyott hűtőalkatrész miatt ismét piros zászlóra volt szükség néhány percig – Lando Norris (McLaren) el is találta a tárgyat, ezt a vb-címvédő autójának első szárnya bánta.

A történtek sem zavarták meg a Mercedest, a csapat két pilótája nagy fölénnyel zárt az első két helyen: Russell 1:18,518-as idővel, szűk háromtizedes előnnyel szerezte meg a pole-t. Némi meglepetésre a Racing Bullstól előrelépett Isack Hadjar (Red Bull) lett a harmadik – majdnem nyolc tizedmásodperces lemaradással –, a McLarenek és a Ferrarik előtt.

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjének végeredménye:

  1. George Russell (brit, Mercedes)
  2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  3. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  6. Lando Norris (brit, McLaren)
  7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  8. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  11. Nico Hülkenberg (német, Audi)
  12. Oliver Bearman (brit, Haas)
  13. Esteban Ocon (francia, Haas)
  14. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  15. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  16. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  17. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  18. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  20. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  21. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  22. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 5 órától zárul.

 

