Marsi Anikó: Édesanyám a legerősebb nő, akit ismerek

– Két nagyfiú édesanyja, meg szokták ünnepelni a nőnapot a családban?

– A húszéves nagyfiam Vilmos, Dublinban tanul, most épp itthon volt pár napot, így a nőnapi hétvégén sajnos már nem lesz itt. Ő amúgy is a tudomány világának él, nem érdeklik holmi nőnapok. Olyan szinten képes belefeledkezni a teendőibe, leginkább a tanulásba, és a sportba, hogy még a karácsonyt is kihagyta volna, ha rajta múlik. Az lesz az igazi meglepetés, ha valahogyan mégis bevillan neki, hogy nőnap alkalmából felköszöntse a három-négy nőt, akiket szeret. Mi viszont „cserébe” ezt egyáltalán nem is várjuk el tőle. Vince nem fog elfelejtkezni a nőnapról. Ebben biztos vagyok. Ő 17 éves, elképesztően értelmes, nálam két fejjel magasabb, kisportolt fiatalember, nemrég egy férfi kollégámmal beszélgetett, aki aztán nem győzte őszinte tisztelettel dicsérni nekem a fiamat. De Vince a maga közel kétméteres magasságával – az én legnagyobb örömömre – ma is nagyon sokszor megölel.

– Mit tanul Vilmos?

– Elméleti fizikát tanul, de a napokban is megnyert egy matematikushallgatóknak rendezett versenyt. Tízéves kora óta tudja, fizikával szeretne foglalkozni, miközben a matematika is nagy kedvence.

– A családból jött ez az érdeklődés?

– Erre azt szoktam válaszolni, nyilván csakis tőlem jöhetett ez a rengeteg ész, amivel meg van áldva. De persze ez nem igaz. Anyukám anno matematikatanárnak készült, csak „beleszólt” a testvérem érkezése, de az édesapám, a volt anyósom és a gyerekeim édesapja is nagyon okos emberek. Elképesztően elfogult vagyok mindkét gyerekemmel. Vilmos nemcsak intelligens és udvarias, hanem szorgalmas és nagyon jó a humora is. Önmagában a tehetség hatalmas áldás, de a csillagokat az égről csak úgy tudja lehozni, ha szorgalom és céltudatosság is társul hozzá. A kisebbik fiamat is tökéletesnek látom, majdnem két méter magas, sikeres vízilabdázó. Megfogadtam már, hogy elfogultság nélkül beszélek a fiaimról, de ez egy hiábavaló kísérlet a részemről.

– Kismamaként, fiatal anyukaként biztosan elképzelte, milyenek lesznek majd a fiai, ha felnőnek.