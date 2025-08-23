Bemutatkozott a Női Digitális Polgári Kör

Mi, nők, ott vagyunk a családban, a munkahelyen, a közösségeinkben és ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül, ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört – írta lapunknak bemutatkozásában az új szervezet.

Felhívták a figyelmet, hogy ebben a közösségben egymást támogatják és büszkén vállalják értékeiket. Hisznek a nőiség értékeiben és szépségében, és büszkék mindarra, ami nővé teszi őket. Egy olyan női közösséget építenek, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.

Ha te is tenni akarsz magadért, a családodért és a hazádért, akkor köztünk a helyed! Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!

– buzdított a DPK.

A Női Digitális Polgári Kör alapító tagja Marsi Anikó, Csisztu Zsuzsa, Inotay Petra, Isky Annamária, Makray Katalin, Molnár Andrea, Peller Mariann, Radics-Oltean Andrea „Bigyó”, Phillips Krisztina és Szentkirályi Alexandra.