Németország nem lesz tagjai a gázai békefenntartó erőknek

Reményét fejezte ki, hogy az Egyiptom, Németország és más országok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején megrendezik.

Elmondta, hogy Németország támogatni fogja az újjáépítést, de felszólította a gazdag öbölmenti országokat, hogy pénzügyi forrásokkal segítsék a folyamatot. Jelenleg több humanitárius segély érkezik a Gázai övezetbe, de ez nem elég – fejtette ki a miniszter. Bár megnyitották a határátkelőhelyeket, és jelentősen javult a Jordániából való bejutás, szerinte a helyzet nem kielégítő – írta az MTI.

Borítókép: Gáza város (Fotó: AFP)