BerlinNémetországgázai övezet

Németország nem lesz tagjai a gázai békefenntartó erőknek

Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtását célzó nemzetközi stabilizációs erőben – jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 10:57
Gáza város Fotó: KHAMES ALREFI Forrás: ANADOLU
A pénteken közzétett nyilatkozatban Wadephul a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a német katonák nem fognak részt venni egy olyan erőben, amelynek feladata konkrét biztonságot nyújtani kétség esetén.

Németország "a belátható jövőben" nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtását célzó nemzetközi stabilizációs erőben (ISF) - jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA
Johann Wadephul külügyminiszter. Fotó: DPA

Sokan nem tudják elképzelni, hogy német katonák ilyen feladatot lássanak el ebben a régióban

– tette hozzá. 

Németország kész konstruktív szerepet vállalni az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatában szereplő struktúrákban, például a béketanácsban. 

Berlin azonban még nem kapott hivatalos meghívást a tanácsban való részvételre. Donald Trump amerikai elnök húszpontos béketervének közelgő második fázisa a palesztin militáns csoport, a Hamász lefegyverzését és a békefenntartó erő létrehozását szorgalmazza. A fegyverszünet hatálybalépése után két hónappal a Hamász megtagadta a fegyverek letételét. Wadephul szerint a csapatokat küldő potenciális országokkal folytatott kezdeti konzultációkat követően politikai keretre van szükség.

Fontos lenne, hogy mindezt nagyon hamar el tudjuk kezdeni

– hangsúlyozta. 

Nem engedhetjük, hogy a Gázai övezet jelenlegi felosztása, amelynek egyik részét az izraeli hadsereg, másik részét pedig egyre inkább a Hamász ellenőrzi, véglegessé váljon

– figyelmeztetett. Kijelentette: támogatja, hogy Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevétele érdekében, tekintettel Berlin Izraelhez fűződő kapcsolatára és a holokauszt miatti történelmi felelősségére. Hangoztatta egyben, hogy országa kulcsszerepet kíván játszani a terület újjáépítési folyamatában. 

Reményét fejezte ki, hogy az Egyiptom, Németország és más országok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején megrendezik.

 Elmondta, hogy Németország támogatni fogja az újjáépítést, de felszólította a gazdag öbölmenti országokat, hogy pénzügyi forrásokkal segítsék a folyamatot. Jelenleg több humanitárius segély érkezik a Gázai övezetbe, de ez nem elég – fejtette ki a miniszter. Bár megnyitották a határátkelőhelyeket, és jelentősen javult a Jordániából való bejutás, szerinte a helyzet nem kielégítő – írta az MTI.

 

Borítókép: Gáza város (Fotó: AFP)

