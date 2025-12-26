A pénteken közzétett nyilatkozatban Wadephul a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a német katonák nem fognak részt venni egy olyan erőben, amelynek feladata konkrét biztonságot nyújtani kétség esetén.
Németország nem lesz tagjai a gázai békefenntartó erőknek
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtását célzó nemzetközi stabilizációs erőben – jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter.
Sokan nem tudják elképzelni, hogy német katonák ilyen feladatot lássanak el ebben a régióban
– tette hozzá.
Németország kész konstruktív szerepet vállalni az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatában szereplő struktúrákban, például a béketanácsban.
Berlin azonban még nem kapott hivatalos meghívást a tanácsban való részvételre. Donald Trump amerikai elnök húszpontos béketervének közelgő második fázisa a palesztin militáns csoport, a Hamász lefegyverzését és a békefenntartó erő létrehozását szorgalmazza. A fegyverszünet hatálybalépése után két hónappal a Hamász megtagadta a fegyverek letételét. Wadephul szerint a csapatokat küldő potenciális országokkal folytatott kezdeti konzultációkat követően politikai keretre van szükség.
További Külföld híreink
Fontos lenne, hogy mindezt nagyon hamar el tudjuk kezdeni
– hangsúlyozta.
Nem engedhetjük, hogy a Gázai övezet jelenlegi felosztása, amelynek egyik részét az izraeli hadsereg, másik részét pedig egyre inkább a Hamász ellenőrzi, véglegessé váljon
– figyelmeztetett. Kijelentette: támogatja, hogy Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevétele érdekében, tekintettel Berlin Izraelhez fűződő kapcsolatára és a holokauszt miatti történelmi felelősségére. Hangoztatta egyben, hogy országa kulcsszerepet kíván játszani a terület újjáépítési folyamatában.
További Külföld híreink
Reményét fejezte ki, hogy az Egyiptom, Németország és más országok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején megrendezik.
Elmondta, hogy Németország támogatni fogja az újjáépítést, de felszólította a gazdag öbölmenti országokat, hogy pénzügyi forrásokkal segítsék a folyamatot. Jelenleg több humanitárius segély érkezik a Gázai övezetbe, de ez nem elég – fejtette ki a miniszter. Bár megnyitották a határátkelőhelyeket, és jelentősen javult a Jordániából való bejutás, szerinte a helyzet nem kielégítő – írta az MTI.
Borítókép: Gáza város (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Sok minden eldőlhet még az újév előtt” – hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Trump és Zelenszkij
Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
Súlyos támadás érte Odessza térségét
Több robbanás hallatszott.
Trump katonai akciót jelentett be
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Sok minden eldőlhet még az újév előtt” – hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Trump és Zelenszkij
Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
Súlyos támadás érte Odessza térségét
Több robbanás hallatszott.
Trump katonai akciót jelentett be
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!