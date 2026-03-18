Ankét Feróval – Szörnyű világ jön, ha előre megmondják, mit kell mondani + videó

Békemeneten a tízgyermekes székely család és Karácsony Gergely főpolgármester konzervatív érzelmű testvére, László. Közben a Tisza Párt nemzetinek nevezett menetén feszült és gyűlölködő interjúalanyok a „Kopasznál”, azaz Filep Dávidnál.

Ukrán fenyegetések, magyar reakciók, Lázár János új 12 pontja.

Mindezt alaposan kivesézte az Ankét Feróval című podcastunkban Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró zenész.

Adásunk eleje nem volt mentes a kisípolásoktól; persze nem Feró és Huth beszéltek csúnyán, hanem azok a riportalanyok, akik a „Kopasznak”, azaz Filep Dávidnak adtak interjút Magyar Péterék menetén. Műsorvezetőnk és vendége szerint sincs új ötlete a Tisza Pártnak, a Békemenetet is másolják. Feró úgy fogalmazott:

ha bárkit megkérdeztek a Békemeneten, mindenki normálisan válaszolt az ellenzéki médiumoknak is, nem tett senki bántó és sértő megjegyzéseket az újságírókra, ellenben Filep Dávid a tiszások menetén megkapott minden szörnyűséget, és vele üzengettek a Fidesznek.

A Békemeneten más volt a hangulat, Orbán Viktor édesanyját egy tízgyermekes székely család szólította meg, amelyről egy rövid videó is készült. A családfőt Huth Gergely jól ismeri, erről részletesen beszámolt adásunkban. Nagy Feró szerint nagyon bátor volt az apa és az édesanya, hogy ennyi gyermekkel útra keltek, miközben folyamatosan fenyegetik Magyarországot, a kormányfőt és családját az ukránok. Ha már ismeretség, kiderült, Feró többször is találkozott és jól elbeszélgetett Karácsony Lászlóval, aki Karácsony Gergely főpolgármester testvére, keresztény, konzervatív ember, és ott volt a Békemeneten.

Feró visszakanyarodott térsége tiszás képviselőjelöltjére, aki

interjú helyett előre megírt, nagyobb méretű papírlapokkal „válaszolt” az újságírói kérdésekre, vagyis semmit nem mondott, csak némán tolta a pártja által kiadott, megfogalmazott mondatokat.

Elmondta azt is, ő már nem fiatal, sok dolgot átélt, de szörnyű világ jön, ha előre megmondják, hogy mit kell mondani.

Itt nincs vége a sztoriknak, érzéseknek, őszinteségnek. Szóba került az a 12 pont, amelyet Lázár János miniszter mondott el a Kossuth téren. Az ukrán fenyegetések és a miniszterelnök határozott válaszai mellett sem mentek el szótlanul, valamint képbe került Schiffer András volt politikus, akinek Feró szerint az lett a veszte, hogy vannak önálló gondolatai. További részletek az Ankét Feróval című podcastunkban.