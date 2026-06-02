Forsthoffer Ágnes Belgrádban tárgyalt a szerb parlament elnökével

A megbeszéléseket követően Forsthoffer Ágnes a magyar sajtónak elmondta: az Országgyűlés elnökeként első külföldi útja Szerbiába vezetett, ahol a szerb parlamenti elnökkel való találkozó mellett részt vett az Interparlamentáris Unió konferenciáján.

Mint mondta: a szerb házelnökkel megállapodott abban, hogy mind politikai, mind gazdasági téren igyekeznek támogatni egymást. Megkeresik azokat a pontokat, amelyekben a magyar parlament tudja segíteni a szerbet a jó gyakorlatok megosztásával, „és elsősorban az EU-csatlakozással kapcsolatos olyan területeken, amelyeken tényleg úgy érezzük, hogy hozzá tudunk tenni Szerbia sikeréhez”.