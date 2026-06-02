Forsthoffer Ágnes Belgrádban tárgyalt a szerb parlament elnökével

A magyar és a szerb parlament együttműködésének erősítéséről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatásáról egyeztetett Belgrádban Forsthoffer Ágnes és Ana Brnabic.

2026. 06. 02. 19:16
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
A megbeszéléseket követően Forsthoffer Ágnes a magyar sajtónak elmondta: az Országgyűlés elnökeként első külföldi útja Szerbiába vezetett, ahol a szerb parlamenti elnökkel való találkozó mellett részt vett az Interparlamentáris Unió konferenciáján.

Mint mondta: a szerb házelnökkel megállapodott abban, hogy mind politikai, mind gazdasági téren igyekeznek támogatni egymást. Megkeresik azokat a pontokat, amelyekben a magyar parlament tudja segíteni a szerbet a jó gyakorlatok megosztásával, „és elsősorban az EU-csatlakozással kapcsolatos olyan területeken, amelyeken tényleg úgy érezzük, hogy hozzá tudunk tenni Szerbia sikeréhez”.

Az Országgyűlés elnöke kedd este a belgrádi várban koszorút helyez el a Nándorfehérvári Emlékkőnél a nándorfehérvári csata 570. évfordulója alkalmából.

Forsthoffer Ágnes közgazdász, turisztikai szakember, szállodavezető. Édesapja Forsthoffer Ferenc, a füredi hajógyár és a Talajerő-gazdálkodási Kft. korábbi igazgatója. Az új házelnök Balatonfüreden nőtt fel, középiskolai tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait 1998 és 2002 között a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd 2002 és 2004 között a Pécsi Tudományegyetemen folytatta és szerzett közgazdász diplomát. 

Az üzleti világba 2002-ben lépett be, a pápai székhelyű hulladékgazdálkodással is foglalkozó Talajerő-gazdálkodási Kft. pénzügyi igazgatója volt. Családja 2006 őszén a korábbi tulajdonostól átvette a balatonfüredi Hotel Margaréta szállodát, ahol 2006 óta dolgozik és amelynek igazgatója, illetve a négycsillagos hotelt üzemeltető Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek ügyvezetője. Politikai pályafutását Balatonfüreden kezdte, 2024-ben független önkormányzati képviselőjelöltként indult Balatonfüred 8. számú egyéni választókerületében, de nem nyert mandátumot. Tavaly szeptember óta a Tisza Párt alelnöke. Forsthoffer Ágnes 46 éves és két gyermek édesanyja.

Borítókép: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
