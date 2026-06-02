Bravúr a vb-n: a magyarok elintézték az olimpiai ezüstérmest

Takács-Kiss Virág triplája után lendületben maradtak a magyarok, akik ellen az amerikaiak csak nagyon nehezen találtak be a gyűrű közeléből. Williams-tripla és egy remek egylábas Papp-ziccer után már csak három perc volt hátra a meccsből, két ponttal vezettek a magyarok (13-11).

Williams és Wiley vezérletével új erőre kaptak az amerikaiak, de a nagyot küzdő magyarok nem engedtek újabb pontokat nekik.

A kiválóan játszó Takács-Kiss két kosara után Williams büntetője és kosara után végül 18-15-re nyertek az amerikaiak, akik nagyon megizzadtak Jakab Máté együttese ellen.

A szerdai szünnap után csütörtökön Ausztrália és Mongólia következik. A csoportok első helyezettjei automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, a második és a harmadik helyezettek play-in körben folytatják. A második helyezett játszik a másik csoport harmadik helyezettjével, a győztes jut tovább a negyeddöntőbe.