3x3 kosárlabdaVarsóPapp KlaudiaBöröndy VivienJakab Mátévilágbajnokság

Bravúr a vb-n: a magyarok elintézték az olimpiai ezüstérmest

Lehengerlő győzelemmel kezdte szereplését a magyar válogatott a varsói 3×3-as világbajnokságon kedd este. A Böröndy Vivien, Lelik Réka, Papp Dia és Takács-Kiss Virág összeállítású magyar női 3×3-as válogatott magabiztos játékkal 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot az első csoportmeccsen, majd a magyar válogatott a háromszoros vb-győztes amerikaiak elleni is remekelt, de végül a szoros végjátékban 18-15-re kikapott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 19:50
A magyar női 3x3-as válogatott remekül kezdte a varsói vb-t Forrás: Facebook/MKOSZ
Papp Diának főleg a spanyolok ellen ment a játék, az amerikaiak ellen azért ő is szenvedett
Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

Takács-Kiss Virág triplája után lendületben maradtak a magyarok, akik ellen az amerikaiak csak nagyon nehezen találtak be a gyűrű közeléből. Williams-tripla és egy remek egylábas Papp-ziccer után már csak három perc volt hátra a meccsből, két ponttal vezettek a magyarok (13-11). 

Williams és Wiley vezérletével új erőre kaptak az amerikaiak, de a nagyot küzdő magyarok nem engedtek újabb pontokat nekik. 

A kiválóan játszó Takács-Kiss két kosara után Williams büntetője és kosara után végül 18-15-re nyertek az amerikaiak, akik nagyon megizzadtak Jakab Máté együttese ellen. 

A szerdai szünnap után csütörtökön Ausztrália és Mongólia következik. A csoportok első helyezettjei automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, a második és a harmadik helyezettek play-in körben folytatják. A második helyezett játszik a másik csoport harmadik helyezettjével, a győztes jut tovább a negyeddöntőbe.

Női 3×3-as világbajnokság, Varsó

  • A csoport: Hollandia, Lengyelország, Csehország, Azerbajdzsán, Madagaszkár
  • B csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, Mongólia
  • C csoport: Kína, Németország, Olaszország, Lettország, Fülöp-szigetek
  • D csoport: Franciaország, Kanada, Japán, Ukrajna, Litvánia

Keddi eredmények: 

  • Magyarország–Spanyolország 21-12
  • Magyarország–Amerikai Egyesült Államok 15-18

    A magyar válogatott menetrendje
    Csütörtök
  • Magyarország–Ausztrália 18.55
  • Magyarország–Mongólia 20.45

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

