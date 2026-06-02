Vihar csapott le Párizsra, az idő is Zverevnek dolgozik

Alexander Zverev az ötödik párizsi elődöntőjére készülhet, egyetlen más Grand Slam-tornán sem jutott el ennyiszer a legjobb négy közé. Az ellenfele a Djokovics-verő brazil Joao Fonseca vagy a cseh Jakub Mensík lesz.

– Meg fogom nézni a meccset, de a hotelszobámból, a tv-ben, egy jó itallal a kezemben – mondta Zverev, majd a Párizsra lecsapó vihar félbeszakította. Elázástól nem kellett tartania, de az első hét nagy hősége után kedden végig behúzott tető alatt játszanak a Roland Garros centerpályáján.