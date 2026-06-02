alexander zverevteniszRoland Garros

Vihar csapott le Párizsra, az idő is Zverevnek dolgozik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Alexander Zverev jutott be elsőként a Roland Garros férfi egyes tornájának elődöntőjébe. A második kiemelt német teniszező döcögős kezdés után 7:6, 6:1, 6:3-ra nyert a spanyol Rafael Jódar ellen. Zverev továbbra is gyorsan nyeri a meccseit, s nagyon jó esélye van arra, hogy megszerezze első Grand Slam-trófeáját.

Koczó Dávid
2026. 06. 02. 17:36
Alexander Zverev a Roland Garros-elődöntőbe vezető utat már jól ismeri, az idei torna nagy esélyt jelent, hogy megszerezze az első Grand Slam-trófeáját is Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alexander Zverev az ötödik párizsi elődöntőjére készülhet, egyetlen más Grand Slam-tornán sem jutott el ennyiszer a legjobb négy közé. Az ellenfele a Djokovics-verő brazil Joao Fonseca vagy a cseh Jakub Mensík lesz.

– Meg fogom nézni a meccset, de a hotelszobámból, a tv-ben, egy jó itallal a kezemben – mondta Zverev, majd a Párizsra lecsapó vihar félbeszakította. Elázástól nem kellett tartania, de az első hét nagy hősége után kedden végig behúzott tető alatt játszanak a Roland Garros centerpályáján.

Roland Garros, férfi negyeddöntők

  • Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6, 6:1, 6:3

további párosítások

  • Mensík (cseh, 26.)–Fonseca (brazil, 28.)
  • Berrettini (olasz)–Arnaldi (olasz)
  • Auger-Aliassime (kanadai, 4.)–Cobolli (olasz, 10.)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu