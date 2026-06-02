A Real megint lecsapott: újabb liverpooli klasszis választotta a madridiakat

Középhátvédek terén eddig sem volt eleresztve a Liverpool, amely tavaly nyáron nem tudta megszerezni kiszemeltjét a posztra. Az idény végén ráadásul Virgil van Dijk állandó társát, Ibrahima Konatét is elveszítette. A francia válogatott labdarúgó már el is köszönt a Vörösöktől, csak az volt a kérdés, hogy ezek után hol folytatja a pályafutását. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint új klubjával már meg is egyezett Konaté.

2026. 06. 02. 17:26
Ibrahima Konaté Liverpoolt elhagyva megérkezett a francia válogatott edzőtáborába Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN Forrás: AFP
Bár a teljesítményét tekintve Konaté sem volt a megbízhatóság szobra, ő szinte mindig az azóta menesztett Arne Slot rendelkezésére állt. Most már ő sem lesz a keret tagja, így jelen állás szerint Van Dijk mellett egy ifjú titán bizonyíthat:

  • a már említett Giovanni Leoni
  • Jérémy Jacquet – a húszéves francia védőt 2026 januárjában igazolták a Rennes-től, a nyáron érkezik. A klub első csapatos játékosként számol vele a jövőben.
  • Noah Adekoya – a 19 éves angol védő januárban a Burnley-től érkezett, elsősorban hosszú távra tervezve.
  • Mor Talla Ndiaye – a 18 éves szenegáli tehetséget 2026 elején szerződtették. Egyelőre az utánpótlásban fejlődik.

Könnyen előfordulhat, hogy valamelyiküket bevetik a mély vízbe, a klubhoz közeli sajtó ugyanis úgy tudja, Liverpoolban nem középső védő szerződtetése a fő prioritás, elsősorban jobbhátvédet, középpályást és szélsőt szeretnének igazolni ezen a nyáron.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

