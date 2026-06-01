sulyok tamás Tisza-kormány görög márta Magyar Péter

Teljesen kihozták a sodrából Magyar Pétert a tüntetők a Sándor-palotánál

Magyar Péter kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel ellátogatott Sulyok Tamáshoz a Sándor-palotába, ahol tüntetők is megjelentek. A bekiabálások hatására a miniszterelnök arckifejezése láthatóan megváltozott, miközben az online közvetítés hangján rövid időn belül módosítottak. A miniszterelnök elmondta: az alaptörvény átírásával távolítaná el a hivatalából Sulyok Tamást.

2026. 06. 01. 8:27
Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az államfő leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat – tette hozzá.

A Fidesz kiáll Sulyok Tamás mellett

A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett – közölte a párt vasárnap este. Azt írták:

Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.

„A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás” – írta a közleményében a Fidesz.

A lemondatás oka

„A megoldás szerintem abban keresendő, hogy a köztársasági elnök írhat ki új választásokat, ez pedig potenciálisan veszélyfaktor az új Tisza-kormányzat számára” – írta a közösségi oldalán Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ elemzője kifejtette: Magyar Péter a Sándor-palotába azért érkezett, hogy nyomást gyakoroljon az államfőre. Az elemző úgy véli, a találkozó célja az lehetett, hogy a köztársasági elnököt politikai és társadalmi támadásokkal fenyegetve próbálják meg rávenni a távozásra.

Az elemző álláspontja szerint az új kormány céljai között szerepelhet az önkormányzati rendszer átalakítása, amely akár új helyhatósági választások kiírását is szükségessé tehetné.

Felvetése szerint egy ilyen helyzetben a köztársasági elnöknek kulcsszerepe lehetne, hiszen neki kellene kiírnia a választásokat. Dornfeld László úgy véli, hogy amennyiben az államfő az önkormányzatiság súlyos sérelmét látná egy ilyen lépésben, akár meg is tagadhatná az ehhez szükséges döntést. Szerinte éppen ezért jelenthet akadályt a jelenlegi köztársasági elnök a Tisza Párt számára, míg egy hozzájuk lojális államfő esetében ilyen konfliktushelyzet nem merülne fel.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
