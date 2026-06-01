Úton a harmadik világháború felé: Putyint megfenyegette egy NATO-ország

Mint arról beszámoltunk, május 29-én éjjel egy orosz drón becsapódott egy galati lakóház tetejébe. A támadás következtében tűz ütött ki a tizedik emeleten, két ember pedig megsérült. A román védelmi minisztérium későbbi vizsgálata megállapította, hogy a lakóépületet egy orosz gyártmányú drón találta el.

Kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a román hatóságok miért nem tudták időben megakadályozni a becsapódást.

Nicusor Dan román elnök szerint a hadsereg az előírásoknak megfelelően járt el a légtérsértés során. A védelmi minisztérium közölte: azért nem lőtték le a drónt, mert a hadsereg mozgástere ilyen helyzetekben korlátozott, és attól tartottak, hogy a beavatkozás nagyobb veszélyt okozna, mint maga a drón – számolt be róla a Liga.

Kelemen Hunor válaszokat követelt

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy egyetlen állampolgár sem sérülhet meg azért, mert egy drón akadálytalanul behatol Románia légterébe. Hozzátette:

Az államnak kötelessége válaszolni arra az egyszerű kérdésre: miért nem tudta megállítani időben?

Kelemen Hunor kijelentette, hogy határozottan elítélik Oroszország felelőtlen háborúját, ugyanakkor nem hunyhatnak szemet afölött sem, hogy több mint négy évvel a határaiknál zajló háború kezdete után a légvédelem még mindig nem működik megfelelően.