Úton a harmadik világháború felé: Putyint megfenyegette egy NATO-ország

A BBC-nek adott interjújában Nicusor Dan román elnök arra figyelmeztetett, hogy az orosz drónok jelentette fenyegetés egyre súlyosabb: míg korábban csak megsértették Románia légterét, ma már robbanófejjel felszerelt eszközök zuhannak egy NATO-tagállam területére. Dan szerint a helyzet már a román állampolgárok biztonságát veszélyezteti, ezért figyelmeztette Putyint, és további lépéseket is kilátásba helyezett.

2026. 06. 01. 8:02
Putyinnak üzent a román államfő Forrás: AFP
Dan szerint a helyzet már a román állampolgárok biztonságát is veszélyezteti. Úgy fogalmazott: amikor az orosz erők a Duna túlpartján fekvő ukrán városokat támadják, biztosítaniuk kell, hogy akcióik ne sodorják veszélybe a román lakosságot.

Hozzátette, hogy a konzul bekéretése figyelmeztetés az orosz fél számára, és bízik benne, hogy a hasonló esetek nem ismétlődnek meg. 

Jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben ez nem történik meg, Románia további lépéseket is tehet. Kijelentette, hogy Románia szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel a légvédelem megerősítése érdekében. 

Az ország új védelmi rendszerek beszerzésén dolgozik, amelyekkel hatékonyabban tudja majd védeni légterét. Amíg ezek nem állnak teljes egészében szolgálatba, Bukarest átmeneti támogatást kér a szövetségesektől a Duna menti, mintegy hatvan kilométeres szakasz biztosításához.

Május 29-én éjjel egy orosz drón becsapódott egy galaci lakóház tetejébe. Fotó: AFP

Mint arról beszámoltunk, május 29-én éjjel egy orosz drón becsapódott egy galati lakóház tetejébe. A támadás következtében tűz ütött ki a tizedik emeleten, két ember pedig megsérült. A román védelmi minisztérium későbbi vizsgálata megállapította, hogy a lakóépületet egy orosz gyártmányú drón találta el.

Kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a román hatóságok miért nem tudták időben megakadályozni a becsapódást. 

Nicusor Dan román elnök szerint a hadsereg az előírásoknak megfelelően járt el a légtérsértés során. A védelmi minisztérium közölte: azért nem lőtték le a drónt, mert a hadsereg mozgástere ilyen helyzetekben korlátozott, és attól tartottak, hogy a beavatkozás nagyobb veszélyt okozna, mint maga a drón – számolt be róla a Liga.

Kelemen Hunor válaszokat követelt. Fotó: AFP

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy egyetlen állampolgár sem sérülhet meg azért, mert egy drón akadálytalanul behatol Románia légterébe. Hozzátette:

Az államnak kötelessége válaszolni arra az egyszerű kérdésre: miért nem tudta megállítani időben?

Kelemen Hunor kijelentette, hogy határozottan elítélik Oroszország felelőtlen háborúját, ugyanakkor nem hunyhatnak szemet afölött sem, hogy több mint négy évvel a határaiknál zajló háború kezdete után a légvédelem még mindig nem működik megfelelően. 

Az RMDSZ elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy drónok akadálytalanul repüljenek Románia felett.

A NATO szerint felelőtlen, Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, ami Romániában történt. Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált. Véleménye szerint az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. A volt miniszterelnök határozottan üzent a jelenlegi magyar kormánynak is. Kijelentette:

Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!

Egyre nagyobb az aggodalom a folyamatos légtérsértések miatt

Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. 

Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe

 

