Úton a harmadik világháború felé: Putyint megfenyegette egy NATO-ország

Dan szerint a helyzet már a román állampolgárok biztonságát is veszélyezteti. Úgy fogalmazott: amikor az orosz erők a Duna túlpartján fekvő ukrán városokat támadják, biztosítaniuk kell, hogy akcióik ne sodorják veszélybe a román lakosságot.
Hozzátette, hogy a konzul bekéretése figyelmeztetés az orosz fél számára, és bízik benne, hogy a hasonló esetek nem ismétlődnek meg.
Jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben ez nem történik meg, Románia további lépéseket is tehet. Kijelentette, hogy Románia szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel a légvédelem megerősítése érdekében.
Az ország új védelmi rendszerek beszerzésén dolgozik, amelyekkel hatékonyabban tudja majd védeni légterét. Amíg ezek nem állnak teljes egészében szolgálatba, Bukarest átmeneti támogatást kér a szövetségesektől a Duna menti, mintegy hatvan kilométeres szakasz biztosításához.
