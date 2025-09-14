NATO-művelet indult a lengyelországi drónincidens miatt

Az orosz drónok behatolása különösen érzékenyen érinti Varsót, mivel Donald Tusk miniszterelnök szavai szerint Lengyelország közelebb került a katonai konfliktushoz, mint a második világháború óta bármikor.

Sikorski: A drónok a Kreml tesztjei voltak

A Guardiannek adott nyilatkozatában Sikorski hangsúlyozta, hogy az akció célja egyértelmű volt: Oroszország próbára akarta tenni a NATO reakcióját anélkül, hogy közvetlen háborút indított volna.

Érdekes módon mindegyik töltet nélküli volt, ami számomra azt sugallja, hogy Oroszország tesztelt minket, anélkül, hogy háborút akart volna indítani

– mondta. A külügyminiszter határozottan visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint a lengyel légvédelem felkészületlen volt. Mint fogalmazott, túl sok eszköz vett részt az akcióban ahhoz, hogy puszta tévedésről legyen szó.

Túl sok drón vett részt az akcióban ahhoz, hogy véletlenről beszéljünk. Egy-kettő még eltévedhet, de tizenkilenc egyetlen éjszaka alatt, hét órán keresztül – bocsánat, ezt nem hiszem el.

Sikorski szerint a lengyel válasz sokkal keményebb lett volna, ha a támadás civil áldozatokat követel.

Egy agresszorral és hazudozóval, mint Putyin, csak a legkeményebb ellenállás működik

– szögezte le. Az incidenst követően a NATO a szövetség keleti szárnyának megerősítése mellett döntött. Az észak-atlanti tanács összehívása után elindították az Keleti Őrszem hadműveletet, amelyben szövetséges repülőgépek és katonai egységek érkeznek Lengyelországba.

Karol Nawrocki lengyel elnök aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi a külföldi NATO-erők állomásoztatását az ország területén.

A Nemzetbiztonsági Hivatal közölte, hogy a döntés célja a védelmi képességek erősítése, részletei azonban minősítettnek számítanak. A NATO-szövetségesek közül Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország is csapatokat küld, míg a lengyel légvédelem fokozott készenlétben tartja a saját erőit. Az elmúlt napokban több alkalommal is riadót rendeltek el a nyugati-ukrajnai drónfenyegetések miatt. Lublin repülőterét ideiglenesen lezárták, a határ menti lakosság pedig SMS-ben kapott figyelmeztetést.