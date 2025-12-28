kormányukrajnabrüsszelmagyarországtisza pártmagyar péterorbán viktor

Sorsdöntő év lesz 2026

Amit a kormány megígért, megcsinálta, miközben Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszelben és itthon is a magyarok ellen dolgozik – idézte fel Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint 2026-ban pontot tehetnek a választók arra a kérdésre, hogy merre tovább.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 22:34
Ez az esztendő nem valaminek a vége, nem is valaminek a kezdete, hanem éppen a válságok évtizedének kellős közepe – mutatott rá Pálfalvi Milán a 2025-ös évet összegző elemzés ében. A Nézőpont Intézet elemzője szerint 2026 sorsdöntő év lesz, fokozódó polarizálódás, mélyülő árkok, törésvonalak és válaszutak: háború vagy béke, föderalista unió vagy szuverén nemzetek Európája, Orbán Viktor vagy Magyar Péter – ez a választás.

Az elemző a 2025-ös eseményeket összefoglaló írásában emlékeztetett: az év kezdetén meghirdették, hogy

2025 a családok és a vállalkozások éve lesz.

A családi adókedvezmény  összegét a kormány megduplázta, az anyáknak adómentességet adott, elindult a Demján Sándor program, 3 százalékos vállalkozói hitelt vezettek be.

A Tisza Párt pedig előrehozott választást követelt, de a választók ezt nem támogatták

 – idézte fel Pálfalvi Milán.

Februári évértékelőjében Orbán Viktor kormányfő meghirdette Európa legnagyobb adócsökkentési programját. A Tisza Párt pedig az illegális bevándorlók kohéziós pénzekből történő támogatását javasolta.

Márciusban a kormány 500 milliárd forinttal több pénzt adott az oktatásra és 330 milliárd forinttal többet az egészségügyre, mint 2024-ben. A magyar választók a drogkereskedők ellen foglaltak állást, Orbán Viktor megvétózta Ukrajna támogatását. Miközben családi életpályamodellt épít a kormány,

a Tisza Párt Brüsszelben a magyar érdek ellen megy.

A következő hónapban a Tisza párti Kollár Kinga európai parlamenti képviselő hazaáruló kijelentései miatt tüntettek a Millenárison, eközben megszületett a Brüsszel–Tisza-paktum, mellyel tönkretennék Magyarországot. A pártelnök Magyar Péter ellen bennfentes kereskedelem miatt folyik vizsgálat. Az Európai Néppárt kongresszusán úgy döntöttek, hogy folytatni kell az ukrajnai háborút.

Aztán az Országgyűlés megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból,

a Tisza Párt pedig összejátszik az ukrán titkosszolgálattal.

Orbán Viktor meghirdette a Patrióta Tervet, a Tisza–Karácsony-koalíció csődbe vitte Budapestet.

A fővárosi szivárványkoalíció csődbe vitte Budapestet (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Júniusban Magyarország nem támogatta Ukrajna uniós csatlakozását, a rendőrségi tiltás ellenére Karácsony Gergely megszervezte a Pride-felvonulást, amivel a többség nem értett egyet. Magyar Péter nem foglalt állást a kérdésben, nehogy választókat veszítsen.

Júliusban a miniszterelnök meghirdette az Otthon start programot. A kormány a gazdák ingyenes öntözővízhez jutásáról döntött, a Tisza ellene szavazott az EP-ben. Magyarország visszakerült a világűr térképére, Brüsszel költségvetési terve közben Ukrajnának kedvez az európaiak kárára.

A kormányfő megalapította a Digitális Polgári Köröket. Magyar Péter nyaral

– emlékeztetett az elemző.

Augusztusban gyanúsítottként hallgatták ki Karácsony Gergelyt a Pride miatt. Eközben a Fidesz nyerte a nyarat, a Tisza Pártról pedig kiderült, hogy megszorításra készül.

Őszre kiderült, Orbán Viktor szerint minden létező eszközzel fel kell lépni a droghasználók és terjesztők ellen, és bemutatta a Győzelmi Tervet.

A Fidesz–KDNP-kormány tíz éve védi Magyarországot az illegális migrációtól, a Tisza Párt beengedné az illegális migránsokat.

A Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést – emelte ki Pálfalvi Milán, hozzátéve: összehangolt lejárató akciót indított az ellenzék a Szőlő utcai javítóintézet ügyében.

Októberben nem függesztették fel Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát, eközben a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kormány. Emellett béremelés történt a szociális ágazatban, dupla forrás a nevelőszülőkre, egymillió forintos otthontámogatási program indult a kormány döntése nyomán.

Magyar Péter még élvezi Brüsszel támogatását (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Novemberben Magyarország teljes mentességet kapott az energiaszankciók alól, miután Orbán Viktor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban.

Ugyanebben a hónapban

a Tisza Párt applikációjából kétszázezer felhasználó érzékeny adatai kerültek nyilvánosságra, kiszivárgott a Tisza Párt brutális megszorítócsomagjának tervezete

– sorolta az elemző. Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában, miközben Magyar Péter megtiltotta a jelölteknek, hogy nyilatkozzanak.

Decemberre kiderült, hogy a Tisza privatizálná az egészségbiztosítási rendszert, közben Orbán Viktor elérte Brüsszelben, hogy Magyarország kimaradjon a közös uniós hitelfelvételből.

A Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tisza Pártnak, csökkent a támogatottsága. A Fidesz nyerte a nyarat, az őszt, és várhatóan a telet is meg fogja nyerni – szögezte le Pálfalvi Milán. Szerinte ebből az derült ki, hogy

amit a kormány megígért, azt megcsinálta, Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszelben és itthon is a magyarok ellen dolgozik,

így 2026-ban pontot tehetnek a választók arra a kérdésre, hogy merre tovább.

Borítókép: Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján (Fotó: Benko Vivien Cher)

