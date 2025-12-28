Sorsdöntő év lesz 2026

Ez az esztendő nem valaminek a vége, nem is valaminek a kezdete, hanem éppen a válságok évtizedének kellős közepe – mutatott rá Pálfalvi Milán a 2025-ös évet összegző elemzés ében. A Nézőpont Intézet elemzője szerint 2026 sorsdöntő év lesz, fokozódó polarizálódás, mélyülő árkok, törésvonalak és válaszutak: háború vagy béke, föderalista unió vagy szuverén nemzetek Európája, Orbán Viktor vagy Magyar Péter – ez a választás.

Az elemző a 2025-ös eseményeket összefoglaló írásában emlékeztetett: az év kezdetén meghirdették, hogy

2025 a családok és a vállalkozások éve lesz.

A családi adókedvezmény összegét a kormány megduplázta, az anyáknak adómentességet adott, elindult a Demján Sándor program, 3 százalékos vállalkozói hitelt vezettek be.

A Tisza Párt pedig előrehozott választást követelt, de a választók ezt nem támogatták

– idézte fel Pálfalvi Milán.

Februári évértékelőjében Orbán Viktor kormányfő meghirdette Európa legnagyobb adócsökkentési programját. A Tisza Párt pedig az illegális bevándorlók kohéziós pénzekből történő támogatását javasolta.

Márciusban a kormány 500 milliárd forinttal több pénzt adott az oktatásra és 330 milliárd forinttal többet az egészségügyre, mint 2024-ben. A magyar választók a drogkereskedők ellen foglaltak állást, Orbán Viktor megvétózta Ukrajna támogatását. Miközben családi életpályamodellt épít a kormány,

a Tisza Párt Brüsszelben a magyar érdek ellen megy.

A következő hónapban a Tisza párti Kollár Kinga európai parlamenti képviselő hazaáruló kijelentései miatt tüntettek a Millenárison, eközben megszületett a Brüsszel–Tisza-paktum, mellyel tönkretennék Magyarországot. A pártelnök Magyar Péter ellen bennfentes kereskedelem miatt folyik vizsgálat. Az Európai Néppárt kongresszusán úgy döntöttek, hogy folytatni kell az ukrajnai háborút.

Aztán az Országgyűlés megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból,

a Tisza Párt pedig összejátszik az ukrán titkosszolgálattal.

Orbán Viktor meghirdette a Patrióta Tervet, a Tisza–Karácsony-koalíció csődbe vitte Budapestet.