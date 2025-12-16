Orbán ViktorhitelUkrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: A háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják

Az Európai Unió közös hitelfelvétellel finanszírozná Ukrajna hadi kiadásait – figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint a brüsszeli terv hosszú távon eladósítaná a tagállamokat, miközben csökkenti a háború gyors lezárásának esélyét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 7:22
Hungarian PM Orban at a meeting with US President Trump in the White House, on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta az Európai Unióban körvonalazódó javaslatot, amely szerint közös hitelből finanszíroznák Ukrajna következő két évre tervezett hadi kiadásait.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb

– írta Orbán Viktor.

Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig

– áll a bejegyzésben.

Orbán Viktor szerint a közös uniós hitelfelvétel nem a béke irányába mutat. A miniszterelnök úgy látja, hogy az Ukrajna hadi kiadásainak finanszírozására szolgáló konstrukcióval „az orosz–ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk”, miközben Európa egyre inkább az eszkaláció irányába halad. Álláspontja szerint a konfliktus következményei nemcsak a jelenlegi nemzedéket terhelik majd, hanem még az unokák életét is évtizedekig meghatározhatják.

Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években

– zárta bejegyzését.

