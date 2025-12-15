Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint ez felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót – fogalmazott Orbán Viktor a Patrióta műsorában.

Fotó: Képernyőfotó

A kormányfő szerint ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk. Úgy látja, hogy ha a vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű. A kormányfő tájékoztatott, az amerikaiak ezt mind ellenzik, és nyíltan meg is mondják. Ők orosz–amerikai vagyonalapba akarják betenni ezt a pénzt, és különböző célokra akarják fordítani. A békére akarják fordítani ezt. Az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, nem akarja odaadni a pénzt.

Kik vannak még velünk?

Itt vagyunk mi, magyarok is, akik azt mondjuk, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, nem értünk egyet ezzel, és mi azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak van igazuk, és ezt az összeget ott kell hagyni, ahol van, és engedni kell, hogy az amerikaiak meg az oroszok felhasználhassák a béketeremtés érdekében.

Orbán Viktor kifejtette, a brüsszeli vezetők elköltöttek már több mint százmilliárd eurót erre a háborúra. Korábban azt mondták a választópolgáraiknak, hogy ez nem fog semmibe kerülni. A választók ezt nemcsak elhitték, megéljenezték. Ezt a pénzt már elköltötték, most muszáj valahogy kívülről fedezetet teremteni, mert ha nem, ez egy robbanásszerű felismerést eredményezhet Nyugat-Európában, és

számos kormány megbukásához vezet azonnal.

A kormányfő szerint világossá kell tenni, hogy mindaz, ami történik, jogszerűtlen. A szlovákok, csehek is velünk tartanak, a belga miniszterelnök pedig még kitart az álláspontja mellett, ezt a döntést ugyanis az ő gazdaságuk megsínylené.

Új korszak

Orbán Viktor elmondta: Nyugat-Európa egy része továbbra is kitart a globalista liberális útvonal mellett.

Az amerikaiak közben meghirdették az új korszakot, a nemzeti korszakot.

„Nekünk az amerikai a kedvező. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy itt az ideje, sőt mi 2010 óta erre készülünk, hogy eljöjjön a nemzetek kora. Nekünk az lenne a jó, hogyha az európai vezetők megvilágosodnának, és a vita végén azt mondanák, hogy az amerikai béketörekvéseket kell támogatni, és még az orosz vagyon ügyét is az amerikai békekísérletnek kell alárendelni. Ez lenne a legjobb kimenetele a dolognak” – fogalmazott. A kormányfő kifejtette, a migráció ügyében azért nem tudták a magyar kormányt felőrölni, mert volt egy népszavazás. Hasonló a helyzet a gyermekvédelem ügyében is.