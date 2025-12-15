Menczer Tamás: Erős nap van ma a tiszásoknál, az egyikőjük a nyugdíjasok halálát várja, a másik disznóhoz hasonlítja a magyarokat + videó

– Erős nap, a Tisza nyugdíjszakértője az idősek halálára spekulál. Sokat lehetne spórolni a Tisza szerint, ha az idősek nem élnének olyan sokáig – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat.

Ha mindez egy napra nem lenne elég, szintén ma derült ki: a Tisza-adó nagy támogatója, Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat. A Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”

– Nemet mondunk a nyugdíjadóra és a Tisza-adóra is! Az pedig kifejezetten undorító, hogy a tiszások disznóhoz hasonlítják a magyarokat, sőt a halálukra is spekulálnak – jelentette ki Menczer Tamás.