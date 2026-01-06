Párizsban gyűlnek össze a háborúpárti vezetők

A hajlandók koalíciója kedden Párizsban ülésezik, hogy megvitassák az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, beleértve az európai katonai csapatok telepítésének a kérdését is. Az előzetes bejelentések szerint mintegy 35 ország vezetője vesz részt az egyeztetéseken – köztük az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Donald Trump tanácsadója, Jared Kushner. A találkozón a kijevi vezetés konkrét vállalásokat szeretne elérni arra az esetre, ha Oroszország – egy esetleges békekötés után – ismét megtámadná Ukrajnát – írja az Origo az Euro News cikke alapján.

Harmincöt ország vezetői ülnek tárgyalóasztalhoz Párizsban. Fotó: Pool/Christophe Ena

Emmanuel Macron francia államfő újévi megszólalásában arról beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodás megszületése után jelentős vállalásokat fognak tenni Ukrajna határainak védelme érdekében. Macron szerint január 6-án, Párizsban a szövetségesek konkrét ígéreteket tesznek majd Ukrajna biztonságának garantálására.

Január 3-án Kijevben európai nemzetbiztonsági tanácsadók egyeztettek egy lehetséges ukrajnai béketervről. Az egyeztetések után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy

Ukrajna párhuzamosan készül egy békemegállapodás elfogadására és az ország megvédésére arra az esetre, ha elhúzódna a háború.

Nemrég maga a német kancellár, Friedrich Merz is arról beszélt, hogy nem hisz a konfliktus gyors rendezésében. Ráadásul az európai háborúpárti vezetők az elmúlt időszakban egyre többet hangoztatták egy európai katonákból álló kontingens Ukrajnába telepítését a biztonsági garanciák részeként.

Mi lesz napirenden Párizsban?

A források szerint a résztvevők elsősorban – a békekötés utáni – Ukrajna biztonságát garantáló vállalásokra koncentrálnak, amelyek célja Oroszország elrettentése egy esetleges jövőbeli támadástól. Volodimir Zelenszkij elnök már többször hangsúlyozta, hogy bármilyen békekötésre csak erős biztonsági garanciák mellett hajlandó.

Mint ismeretes, nemrég Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök Floridában egyeztetett, ahol az ukrán elnök szerint sikerült a béketervekre vonatkozó szinte összes vitás kérdését rendezni. Zelenszkij ugyanakkor azt is jelezte, hogy vannak még érzékeny kérdések, mint amilyen a területi cserék kérdése. Ugyanakkor a biztonsági garanciák tekintetében nem volt vita Trump és az ukrán elnök között.