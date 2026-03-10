„Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért” – plakátautók lepték el Győrt, akciózik a Fidelitas

A béke megőrzésének fontosságáról, a magyar fiatalok jövőjéről és a háborús politika veszélyeiről beszélt sajtótájékoztatóján Mohácsy István, a Fidelitas elnöke Győrben. Mohácsy István felidézte, hogy a sajtótájékoztatót azért hívták össze, mert Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője tavaly októberben olyan kijelentést tett, amely szerint baj esetén minden magyar fiatalt sorkatonának hívnának be. A Fidelitas elnöke ezt bődületes kijelentésnek nevezte, és hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a fiatalokra feláldozható erőforrásként tekintsenek.

A Fidelitas emiatt mobilplakátokat köröztet a városban is, melyen az hirdetik:

Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

A politikus rámutatott: Győr Nyugat-Magyarország egyik gazdasági központja, ahol erős gazdaság, pezsgő egyetemi élet és fejlődő városi közösség működik. Szerinte az elmúlt másfél-két évtizedben a békének köszönhetően jelentős eredményeket értek el a győri fiatalokkal közösen. Példaként említette, hogy a városban működik egy olyan struktúra, amelyen keresztül a fiatalok véleménye eljut a döntéshozókhoz. Emellett Győr kamatmentes lakhatási támogatást biztosít a fiataloknak akár ötmillió forint értékben, valamint külön tízmillió forintos keretet különítettek el ifjúsági ügyekre.

Mohácsy István arról is beszélt, hogy további fejlesztési terveik vannak a város fiataljai számára.

A Fidelitas elnöke szerint fontos lenne bevezetni egy úgynevezett szemeszterbérletet az egyetemistáknak, ami megkönnyítené a közlekedést az egyetemi időszakban. Emellett szeretnék elérni, hogy a vasútállomáson fűtött utasváró és közösségi tér jöjjön létre.

Kiemelte azt is, hogy a közeljövőben az ifjúsági közösségi tér megújítását tervezik Győrben, amelyhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium negyvenmillió forintos támogatást biztosít a városnak. A Fidelitas elnöke hangsúlyozta: ezeknek a fejlesztéseknek az alapfeltétele a béke. Mint mondta, a patrióta erők Orbán Viktor vezetésével több mint négy éve következetesen a béke mellett állnak ki, és azt szorgalmazzák, hogy minél hamarabb lezáruljon az orosz–ukrán háború.