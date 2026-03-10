orbán viktortisza pártfidelitasmohácsy istván

„Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért” – plakátautók lepték el Győrt, akciózik a Fidelitas

Mohácsy István hangsúlyozta: a város fejlődése és a fiatalok lehetőségei csak békés környezetben biztosíthatók.

Gábor Márton
2026. 03. 10. 16:05
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A béke megőrzésének fontosságáról, a magyar fiatalok jövőjéről és a háborús politika veszélyeiről beszélt sajtótájékoztatóján Mohácsy István, a Fidelitas elnöke Győrben. Mohácsy István felidézte, hogy a sajtótájékoztatót azért hívták össze, mert Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője tavaly októberben olyan kijelentést tett, amely szerint baj esetén minden magyar fiatalt sorkatonának hívnának be. A Fidelitas elnöke ezt bődületes kijelentésnek nevezte, és hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a fiatalokra feláldozható erőforrásként tekintsenek. 

A Fidelitas emiatt mobilplakátokat köröztet a városban is, melyen az hirdetik: 

Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

A politikus rámutatott: Győr Nyugat-Magyarország egyik gazdasági központja, ahol erős gazdaság, pezsgő egyetemi élet és fejlődő városi közösség működik. Szerinte az elmúlt másfél-két évtizedben a békének köszönhetően jelentős eredményeket értek el a győri fiatalokkal közösen. Példaként említette, hogy a városban működik egy olyan struktúra, amelyen keresztül a fiatalok véleménye eljut a döntéshozókhoz. Emellett Győr kamatmentes lakhatási támogatást biztosít a fiataloknak akár ötmillió forint értékben, valamint külön tízmillió forintos keretet különítettek el ifjúsági ügyekre.

Mohácsy István arról is beszélt, hogy további fejlesztési terveik vannak a város fiataljai számára. 

A Fidelitas elnöke szerint fontos lenne bevezetni egy úgynevezett szemeszterbérletet az egyetemistáknak, ami megkönnyítené a közlekedést az egyetemi időszakban. Emellett szeretnék elérni, hogy a vasútállomáson fűtött utasváró és közösségi tér jöjjön létre.

Kiemelte azt is, hogy a közeljövőben az ifjúsági közösségi tér megújítását tervezik Győrben, amelyhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium negyvenmillió forintos támogatást biztosít a városnak. A Fidelitas elnöke hangsúlyozta: ezeknek a fejlesztéseknek az alapfeltétele a béke. Mint mondta, a patrióta erők Orbán Viktor vezetésével több mint négy éve következetesen a béke mellett állnak ki, és azt szorgalmazzák, hogy minél hamarabb lezáruljon az orosz–ukrán háború.

Mohácsy István szerint ugyanakkor Európában egyre erősebb a háborús hangulat. Úgy fogalmazott: Nyugat-Európában háborús pszichózis alakult ki, amely szerinte az emberek mindennapjaira is hatással van. 

A Közel-Keleten zajló konfliktusok és a háborús politika következményeként az üzemanyagárak is emelkedtek

 – tette hozzá.

A politikus kiemelte: a magyar kormány lépett az árak stabilizálása érdekében, jelenleg 595 forint a benzin és 615 forint a dízel árának felső határa. Mohácsy István hangsúlyozta: a magyar és az európai fiatalok jövője a családalapításról, az építkezésről és a saját életük tervezéséről kell, hogy szóljon, nem pedig a háborúról. Beszédében kitért arra is, hogy az Európai Unió eddig mintegy 194 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának. A Fidelitas elnöke szerint ezt az összeget inkább Európa gazdaságának és társadalmainak fejlesztésére kellene fordítani.

A politikus végül az április 12-i választás tétjéről is beszélt. Mint fogalmazott, két út közül kell választani: az egyik a béke és Magyarország önrendelkezésének megőrzése, amelyet Orbán Viktor és a patrióta erők képviselnek. A másik út szerinte a brüsszeli akarat érvényesítése és a belesodródás a háborúba.

Őrizzük meg Győrt és térségét, őrizzük meg Magyarországot!

– fogalmazott Mohácsy István, aki arra kérte a győri fiatalokat és a város lakóit, hogy támogassák a békepárti politikát.

 

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

