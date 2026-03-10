Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet az ukrán olajblokádra a nemzeti petícióval!

A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa – osztotta meg posztjában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint közölte, a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj. „Jöhetne a Barátság kőolajvezetéken. Ott csak azért nem jön, mert Zelenszkij Magyar Péter tudtával és támogatásával elzárta azt.”
Hidvéghi szerint Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel. „Zelenszkijt és Von der Leyent egyetlen egy dolog érdekli: hogy végre egy őket kiszolgáló bábkormány legyen Budapesten, amely támogatja a háborút és Ukrajnát. És Magyar Péter jelentkezett is a feladatra. Ő kiszolgálná a háborús terveket, és mindent megszavazna, amit akarnak” – emelte ki.
Hozzátette: Zelenszkij zsarolja Magyarországot a kőolajvezeték elzárásával és az orosz energia kivezetését követeli. Megjegyezte, ha Magyar Péter vezette ukránpárti kormány lenne, akkor ők ezt meg is tennék: kivezetnék az orosz energiát és itthon is ugyanúgy elszállnának az energia- és rezsiárak, mint más országokban.
Álljunk ki Magyarország mellett és mondjunk nemet az olajblokádra a nemzeti petícióval!
– hangsúlyozta.
