Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet az ukrán olajblokádra a nemzeti petícióval!

A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa – osztotta meg posztjában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint közölte, a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj. „Jöhetne a Barátság kőolajvezetéken. Ott csak azért nem jön, mert Zelenszkij Magyar Péter tudtával és támogatásával elzárta azt.”

Hidvéghi Balázs: Ne hagyjuk! Álljunk ki Magyarország mellett!

Fotó: Facebook

Hidvéghi szerint Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel. „Zelenszkijt és Von der Leyent egyetlen egy dolog érdekli: hogy végre egy őket kiszolgáló bábkormány legyen Budapesten, amely támogatja a háborút és Ukrajnát. És Magyar Péter jelentkezett is a feladatra. Ő kiszolgálná a háborús terveket, és mindent megszavazna, amit akarnak” – emelte ki.

Hozzátette: Zelenszkij zsarolja Magyarországot a kőolajvezeték elzárásával és az orosz energia kivezetését követeli. Megjegyezte, ha Magyar Péter vezette ukránpárti kormány lenne, akkor ők ezt meg is tennék: kivezetnék az orosz energiát és itthon is ugyanúgy elszállnának az energia- és rezsiárak, mint más országokban.

Álljunk ki Magyarország mellett és mondjunk nemet az olajblokádra a nemzeti petícióval!

– hangsúlyozta.