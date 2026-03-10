Minden sarkon rendőr fog állni Debrecenben, itt az időpont

Fokozott ellenőrzést rendelt el a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26. §-a alapján – írja a rendőrségi portál.
Erre március 14-én reggel nyolc órától éjfélig a rendőrkapitányság illetékességi területén kell majd számítani. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása – fűzték hozzá.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Véres homokot hagytak Karácsonyék a Bartók Béla úton
Kegyeletsértésből jelesre vizsgázott a főpolgármester.
Az osztrákoknál kilőttek az üzemanyagárak
Orbán Viktor: Magyarország védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra.
Gördeszkás cipőt viselt a ferencvárosi építkezésen talált csontváz
Rejtélyes holttest ügyében vizsgálódik a rendőrség.
Elhunyt az Alkotmánybíróság volt tagja
Kiss László 18 éven át volt a testület tagja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Véres homokot hagytak Karácsonyék a Bartók Béla úton
Kegyeletsértésből jelesre vizsgázott a főpolgármester.
Az osztrákoknál kilőttek az üzemanyagárak
Orbán Viktor: Magyarország védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra.
Gördeszkás cipőt viselt a ferencvárosi építkezésen talált csontváz
Rejtélyes holttest ügyében vizsgálódik a rendőrség.
Elhunyt az Alkotmánybíróság volt tagja
Kiss László 18 éven át volt a testület tagja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!