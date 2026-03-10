LiverpoolBajnokok LigájaGalatasarayKerkez MilosSzoboszlai DominikSallai Roland

Szoboszlaiék rémálomszerűen kezdtek Sallaiék otthonában a BL-nyolcaddöntőben

Rémálomszerűen kezdődött a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája negyeddöntő a vendégeknek. A törökök már a hetedik percben megszerezték a vezetést Mario Lemina fejese után egy szögletet követően. A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd, a túloldalt Sallai Roland egyelőre a kispadon, onnan örült csapata első góljának. Az első félidő végén is 1-0 volt az állás. Kövesse velünk a mérkőzés legfontosabb történéseit!

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 19:11
Mario Lemina (középen) szerezte meg a vezetést a Galatasaraynak a Liverpool ellen
Mario Lemina (középen) szerezte meg a vezetést a Galatasaraynak a Liverpool ellen Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik és úgy az egész Liverpool számára felejthető élmény volt, amikor legutóbb a török Galatasaray ellen játszottak. Sokat nem kell visszamenni az időben, hiszen a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában már találkozott ez a két csapat Isztambulban. Azon a meccsen Szoboszlai szabálytalankodása után,a Galata egy büntetővel bizonyult jobbnak . Ugyanakkor ezután az alapszakasz kis túlzással diadalmenet volt a Poolnak, amely a harmadik helyen zárt, Szoboszlai pedig a következő hat BL-meccse mindegyikén gólt vagy gólpasszt jegyzett. Sallai Roland csapata a 20. helyen zárt, majd a nyolcaddöntőbe a Juventus kiejtésével jutott be – a Liverpool automatikusan kvalifikálta magát az alapszakaszból. Ahogy ősszel, úgy most is kezdett Szoboszlai és Kerkez Milos, míg a hazaiaknál Sallai a kispadon startol. Okan Buruk vezetőedző döntése némiképp meglepő, miután a magyar játékos hétvégén már visszatért sérüléséből, és 92 percet játszott a Besiktas ellen megnyert rangadót. 

Az ősszel rendezett Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik negatív hős volt
Az ősszel rendezett Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik negatív hős volt  Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Galatasaray–Liverpool: a törököknek jobban nem is kezdődhetett volna a mérkőzés

A pokoli hangulat tehát nem volt újdonság a Liverpoolnak, a török szurkolók ezúttal is kitettek magukért a Rams Parkban, a füttyszó már az első másodpercben megkezdődött. A török szurkolók nem véletlen, hogy ezt a molinót feszítették ki a kezdés előtt: „a világ itt találkozott a pokollal, üdv a pokolban!” 

A törökök sorra adták el a labdát a saját tizenhatosuk környékén, a sérülésből visszatérő Florian Wirtz már a második percben betalálhatott volna. 

A Galatasaray pár perccel később magára talált, a hetedik percben a vezetést is megszerezte. Egy bal oldali szögletet Victor Osimhen fejelte tovább, amely így tökéletes volt Mario Leminának, az Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili kiszolgáltatott helyzetben volt, 1-0.

Török öröm a Galatasary–Liverpool BL-nyolcaddöntő első meccsének szünetében
Török öröm a Galatasary–Liverpool BL-nyolcaddöntő első meccsének szünetében  Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

A Liverpool kapusának hatalmas védései

Ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés Szoboszlaiéknak. S pár perccel később a vérszemet kapó törökök Osimhen révén majdnem még egyet közé tettek... Ezt követően előbb Cakir védett nagyot Wirtz lövésénél, majd ismét Mamardasvili volt a középpontban, aki a 21. és 24. percben is bravúrt mutatott be. A grúz kapus ezekkel minden kétkedőnek üzent, akik aggódtak Alisson sérülése után. Nem túlzás azonban azt írni, hogy a Galatasaray közelebb állt a második gólhoz, mint a Liverpool az egyenlítéshez

A félidő végén már a Liverpool volt a veszélyesebb, de sem Szoboszlai szöglete, sem a kontratámadások nem hoztak érdemi változást a szünet előtt. Nehéz lenne az angoloknál egyelőre bármely mezőnyjátékos teljesítményét kiemelni. 

Cikkünk frissül...

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, keddi program:

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0) – félidő
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00

 

