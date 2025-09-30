Rendkívüli

Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

Bajnokok LigájaGalatasarayBL-meccsKerkez MilosSzoboszlai DominikSallai RolandLiverpool FC

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában Galatasaray–Liverpool mérkőzést is rendeztek. A törökök egy büntetőből szerzett Victor Osimhen-góllal 1-0-ra győztek, az angol bajnok Alisson Becker és Hugo Ekitiké sérülése miatt is szomorkodhat. A vendégeknél az ellenfélnek tizenegyest összehozó Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is végigjátszotta az összecsapást, míg a hazai csapatban Sallai Roland a 72. percben lépett pályára.

Wiszt Péter
2025. 09. 30. 21:02
A Liverpool a Galatasaray otthonában lépett pályára a BL keddi játéknapján (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)
Isztambulra figyelhettek kedd este a magyar futball szerelmesei, hiszen a BL-főtábla három magyar válogatott játékosának csapatai egymás ellen mérkőztek meg az isztambuli Rams Parkban. A Galatasaray–Liverpool találkozón Sallai Roland az idényben először nem kezdett, a túloldalon viszont Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a pályán volt a start pillanatában. A törökök egy 5-1-es vereség után próbáltak javítani, míg az angol bajnok a nyitókörben aratott 3-2-es győzelem után ismét nyerni akart.

Victor Osimhen a török csapat színeiben az első BL-mérkőzésére készült a Galatasaray–Liverpool összecsapáson
Victor Osimhen a török csapat színeiben az első BL-mérkőzésére készült a Galatasaray–Liverpool összecsapáson (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen két magyar kezdett

A hazai szurkolók nagy örömére a közönségkedvenc Victor Osimhen is kezdett a Rams Parkban bő egy éve veretlen török együttesben, már a mérkőzés előtti órákban számtalan, az ő mezét is viselő drukker gyülekezett a stadion környékén.

Szoboszlai szabálytalansága után Osimhen lőtt gólt

A Galata Diogo Jotára is megemlékező fanatikusai már a 2. percben még hangosabbakká váltak, amikor Baris Alper Yilmaz lövését Alisson Beckernek kellett védenie. A túloldalon a nagyrészt a jobbhátvéd pozíciójában szereplő Szoboszlai két szögletet is rúghatott, majd újabb beadással próbálkozott a mérkőzés elején, de egyik sem jelentett komoly veszélyt. Folyamatos füttyszó kísérte a liverpooli labdabirtoklást, pedig ebből volt jóval több – majdnem kétszer annyi az első negyedórában. Kaput eltaláló lövéssel ugyanakkor ez nem párosult ebben az időszakban. Hugo Ekitiké, majd Cody Gakpo előtt adódott egy nagyobb lehetőség a 14. percben, de miután ezek is kimaradtak, jöhetett az ellentámadás.

Annak a végén pedig Yilmaz ellen Szoboszlai szabálytalankodott – visszafordulás közben nyakon ütötte őt – a Liverpool tizenhatosán belül, és az ezért megítélt büntetőt Osimhen középre, a hálóba lőtte (1-0).

Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen (R) celebrates after scoring Galatasaray's first goal from the penalty spot with Galatasaray's Turkish forward #11 Yunus Akgun (L) during the UEFA Champions League first round day 2 football match between Galatasaray (TUR) and Liverpool (ENG) at the Ali Sami Yen Spor Kompleksi in Istanbul on September 17, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Osimhen tizenegyesből szerzett góljával vezetett a Galatasaray (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A nagy üdvrivalgás után ismét jöhetett a füttykoncert, de a vendégek továbbra sem tudták áttörni a törökök védelmét. A Galatasaray pedig a folytatásban is főleg kontrákra építkezett, Kerkeznek Osimhen egyik lövésénél kellett blokkolnia. 

A 32. percben a magyar balhátvédnek elöl volt feladata, de a szöglet után lepattanó labdát közelről a védőbe bombázta, majd a hazaiaknak sikerült szögletre tisztázniuk. 

Egy perccel később viszont ismét Alissonnak akadt dolga: Osimhen szemfüles emelésénél volt résen.

Sok szabálytalanság is tarkította az első félidő végét, így szakadozottabbá vált az addig nagy iramú játék. A Liverpool pedig ugyan a szünet előtt talált kaput, Ugurcan Cakirt nem igazán sikerült megdolgoztatni. A bő négyperces ráadás egy blokkolt hazai szabadrúgással zárult, de nem változott az állás: a Galatasaray egygólos előnnyel zárta a játékrészt.

Alisson nagyokat védett, de megsérült

Közvetlenül a fordulás után egyik vezetőedző sem változtatott, a játék képe pedig szintén nem igazán módosult: veszélytelen liverpooli mezőnyfölény, olykor egy-egy Ekitiké-helyzet, valamint Galata-kontrák. Utóbbiak között Osimhen többször is próbálkozhatott, néha ziccerben is, de nem sikerült növelnie csapata előnyét – a nagyot hibázó Ibrahima Konatét Alisson védése mentette meg. A brazil kapus azonban ezután cserét kért, mert belesérült a korábbi hátrafutásába, így Giorgi Mamardasvili állt be a helyére.

A 62. percben Conor Bradley mellett Mohamed Szalah és Alexander Isak is pályára lépett, Arne Slot tehát frissítette a csatársort, Isak pedig rögtön feladat elé állította Cakirt egy lövéssel. 

Majd újabb rossz hírt kapott a Liverpool: Ekitiké is megsérült, így Alexis Mac Allister beállásával már a 68. percben elfogytak a vendégek cserelehetőségei.

Kerkez Milos először játszott végig BL-mérkőzést
Kerkez Milos először játszott végig BL-mérkőzést (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

A túloldalon Okan Buruk mindaddig egyszer sem cserélt, majd végül először Osimhent hozta le, miután a nigériai támadó már sokadszorra feküdt el a földön fájdalmas arccal – Mauro Icardi állt be a helyére.

Ezzel egy időben Yunus Akgün is elhagyta a pályát, őt Sallai Roland váltotta a 72. percben.

Nem igazán folyt a játék, a cserék mellett szabálytalanságok is tördelték azt, az idő múlása pedig a Galatasaraynak kedvezett.

Büntetőt kapott a Liverpool is, de visszavonták

A 88. percben úgy tűnt, szinte a semmiből kapnak a vendégek egy nagy esélyt, de a Konaté ellen elkövetett „szabálytalanságot" hiába ítélte elsőre tizenegyesnek a játékvezető, a VAR segítségével utólag visszavonta azt. Így kezdődött meg a nyolcperces hosszabbítás, de végül abban sem járt közelebb a gólhoz Arne Slot együttese, hiába a több lövés és a magasabb labdabirtoklási arány.

A Liverpoolnak rémes estéje volt: az 1-0-s vereség mellett Alisson és Ekitiké sérülésével is szembesült az angol bajnok. A Galata 2018 óta először nyert hazai BL-főtáblás mérkőzést.

A két hárompontos csapat legközelebb október 22-én lép pályára a Bajnokok Ligája főtábláján: a Galatasaray akkor a norvég Bodö/Glimt együttesét fogadja, míg a Liverpool Frankfurtban az Eintracht vendége lesz.

