Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

Isztambulra figyelhettek kedd este a magyar futball szerelmesei, hiszen a BL-főtábla három magyar válogatott játékosának csapatai egymás ellen mérkőztek meg az isztambuli Rams Parkban. A Galatasaray–Liverpool találkozón Sallai Roland az idényben először nem kezdett, a túloldalon viszont Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a pályán volt a start pillanatában. A törökök egy 5-1-es vereség után próbáltak javítani, míg az angol bajnok a nyitókörben aratott 3-2-es győzelem után ismét nyerni akart.

Victor Osimhen a török csapat színeiben az első BL-mérkőzésére készült a Galatasaray–Liverpool összecsapáson (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen két magyar kezdett

A hazai szurkolók nagy örömére a közönségkedvenc Victor Osimhen is kezdett a Rams Parkban bő egy éve veretlen török együttesben, már a mérkőzés előtti órákban számtalan, az ő mezét is viselő drukker gyülekezett a stadion környékén.

Szoboszlai szabálytalansága után Osimhen lőtt gólt

A Galata Diogo Jotára is megemlékező fanatikusai már a 2. percben még hangosabbakká váltak, amikor Baris Alper Yilmaz lövését Alisson Beckernek kellett védenie. A túloldalon a nagyrészt a jobbhátvéd pozíciójában szereplő Szoboszlai két szögletet is rúghatott, majd újabb beadással próbálkozott a mérkőzés elején, de egyik sem jelentett komoly veszélyt. Folyamatos füttyszó kísérte a liverpooli labdabirtoklást, pedig ebből volt jóval több – majdnem kétszer annyi az első negyedórában. Kaput eltaláló lövéssel ugyanakkor ez nem párosult ebben az időszakban. Hugo Ekitiké, majd Cody Gakpo előtt adódott egy nagyobb lehetőség a 14. percben, de miután ezek is kimaradtak, jöhetett az ellentámadás.

Annak a végén pedig Yilmaz ellen Szoboszlai szabálytalankodott – visszafordulás közben nyakon ütötte őt – a Liverpool tizenhatosán belül, és az ezért megítélt büntetőt Osimhen középre, a hálóba lőtte (1-0).

Osimhen tizenegyesből szerzett góljával vezetett a Galatasaray (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A nagy üdvrivalgás után ismét jöhetett a füttykoncert, de a vendégek továbbra sem tudták áttörni a törökök védelmét. A Galatasaray pedig a folytatásban is főleg kontrákra építkezett, Kerkeznek Osimhen egyik lövésénél kellett blokkolnia.

A 32. percben a magyar balhátvédnek elöl volt feladata, de a szöglet után lepattanó labdát közelről a védőbe bombázta, majd a hazaiaknak sikerült szögletre tisztázniuk.

Egy perccel később viszont ismét Alissonnak akadt dolga: Osimhen szemfüles emelésénél volt résen.