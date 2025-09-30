Az ellenfél edzője és a Liverpool legendája rossz ómen Szoboszlaiéknak

Ritka, de nem egyedülálló, hogy egy BL-főtáblás mérkőzésen három magyar is szerepel. Olyannyira, hogy nem egészen egy éve is van erről egy példa. Tavaly októberben a német Leipzig otthonában Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is elkeserítette egy 1-0-s vendégsikerrel Szoboszlai Dominik és a Liverpool. Utóbbi játékos kedd este is főszereplő lehet egy magyaros Bajnokok Ligája-találkozón, méghozzá a Galatasaray–Liverpool összecsapáson . A többsávos utak ellenére ijesztően forgalmas, dimbes-dombos és kóbor kutyákkal-macskákkal teli Isztambul Rams Parkjában a törököknél Sallai Roland, az angoloknál pedig Szoboszlai mellett Kerkez Milos is pályára léphet.

Az isztambuli Rams Park ad otthont kedd este az akár három magyar válogatott játékost felvonultató Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésnek (Fotó: Magyar Nemzet)

Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés: három magyar játszhat a Rams Parkban

A hazája bajnokságában százszázalékos Galata súlyos vereséggel, a bajnoki veretlenségét szombaton elveszítő Pool viszont egygólos győzelemmel kezdte a BL alapszakaszát két hete.

Ami mégis mindenképpen Sallaiék pontszerzése mellett szól, hogy legutóbb tavaly augusztusban szenvedtek vereséget saját közönségük előtt, azóta semmilyen sorozatban nem találtak legyőzőre a Rams Parkban.

Ebben a 2011-ben átadott stadionban a Liverpool eddig egyszer szerepelt, akkor – még a nyitóévben – az exliverpooli Milan Baros duplájának is köszönhetően az angol együttes 3-0-s vereséget szenvedett felkészülési találkozón. A cseh kiválóságon kívül Rigobert Song, Ryan Babel, Harry Kewell és Albert Riera is olyanok, akik ebben az évezredben előbb a Vörösöknél, majd az isztambuli Oroszlánoknál futballoztak, így nem mondható ritkának az átjárás a két klub között.

Ami az egymás elleni tétmérkőzéseket illeti, legutóbb a 2006-os BL-csoportkörben találkoztak a felek, és akkor Isztambulban 3-2-es hazai siker született – mások mellett a Galatasaray jelenlegi vezetőedzője, Okan Buruk is gólt szerzett azon a találkozón.

Nagy túrát tesz meg a Bayern és a Real is A Galatasaray–Liverpool mellett is lesznek érdekes mérkőzések kedden a Bajnokok Ligájában. A rekordgyőztes Real Madrid a kazah Kajrat Almati otthonában szerepel, és a spanyol csapat 6400 kilométert utazik, hogy lejátssza a mérkőzést. Az idei Konferencialiga-győztes Chelsea rossz formában várja a Benfica elleni találkozót, ami azért is különleges lehet, mert a portugál csapat új vezetőedzője, José Mourinho ellenfélként tér vissza a londoni klubhoz. Az Európa-liga-győztes Tottenhamre tavaszról ismerős ellenfél vár a Bodö/Glimt révén, míg az éllovas Frankfurt Madridba, a Bayern München pedig Ciprusra látogat.

A világ egyik legkörnyezetbarátabb futballarénájának tartott Rams Park bő ötvenezer férőhelyes, és a tervek szerint a 2032-es Európa-bajnokságon is ad majd otthont mérkőzéseknek.

Amikor a török válogatott legutóbb itt játszott, akkor éppen a magyar együttes volt az ellenfél: márciusban Magyarország 3-1-es vereséget szenvedett ebben a stadionban a Nemzetek Ligája-osztályozó első mérkőzésén.

Abban a párharcban Schäfer András talált be magyar részről – kedden Sallai Roland, Kerkez Milos vagy Szoboszlai Dominik elveheti tőle a legutóbbi magyar gólszerző címet, ami a Rams Parkot illeti.