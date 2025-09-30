  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Az ellenfél edzője és a Liverpool legendája rossz ómen Szoboszlaiéknak
Liverpool FCBajnokok LigájaGalatasarayIsztambulBL-meccs

Az ellenfél edzője és a Liverpool legendája rossz ómen Szoboszlaiéknak

Az Ázsia és Európa határán található török várost több mint másfélszer annyian lakják, mint Magyarországot. Isztambul futballkedvelő része kedd este mégis teljes egészében a Rams Parkra figyelhet, ahogyan a magyar labdarúgás szerelmeseinek is különleges lesz az este: a Bajnokok Ligája-főtábla három magyar játékosa egyszerre lehet a pályán a Galatasaray–Liverpool mérkőzésen.

Wiszt Péter
2025. 09. 30. 5:11
Az isztambuli Rams Park hivatalos neve Ali Sami Yen Spor Kompleksi, a Galatasarayt 1905-ben alapító előd után (Fotó: Magyar Nemzet)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ritka, de nem egyedülálló, hogy egy BL-főtáblás mérkőzésen három magyar is szerepel. Olyannyira, hogy nem egészen egy éve is van erről egy példa. Tavaly októberben a német Leipzig otthonában Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is elkeserítette egy 1-0-s vendégsikerrel Szoboszlai Dominik és a Liverpool. Utóbbi játékos kedd este is főszereplő lehet egy magyaros Bajnokok Ligája-találkozón, méghozzá a Galatasaray–Liverpool összecsapáson . A többsávos utak ellenére ijesztően forgalmas, dimbes-dombos és kóbor kutyákkal-macskákkal teli Isztambul Rams Parkjában a törököknél Sallai Roland, az angoloknál pedig Szoboszlai mellett Kerkez Milos is pályára léphet. 

Az isztambuli Rams Park ad otthont kedd este az akár három magyar válogatott játékost felvonultató Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésnek
Az isztambuli Rams Park ad otthont kedd este az akár három magyar válogatott játékost felvonultató Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésnek (Fotó: Magyar Nemzet)

Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés: három magyar játszhat a Rams Parkban

A hazája bajnokságában százszázalékos Galata súlyos vereséggel, a bajnoki veretlenségét szombaton elveszítő Pool viszont egygólos győzelemmel kezdte a BL alapszakaszát két hete. 

Ami mégis mindenképpen Sallaiék pontszerzése mellett szól, hogy legutóbb tavaly augusztusban szenvedtek vereséget saját közönségük előtt, azóta semmilyen sorozatban nem találtak legyőzőre a Rams Parkban. 

Ebben a 2011-ben átadott stadionban a Liverpool eddig egyszer szerepelt, akkor – még a nyitóévben – az exliverpooli Milan Baros duplájának is köszönhetően az angol együttes 3-0-s vereséget szenvedett felkészülési találkozón. A cseh kiválóságon kívül Rigobert Song, Ryan Babel, Harry Kewell és Albert Riera is olyanok, akik ebben az évezredben előbb a Vörösöknél, majd az isztambuli Oroszlánoknál futballoztak, így nem mondható ritkának az átjárás a két klub között.

Ami az egymás elleni tétmérkőzéseket illeti, legutóbb a 2006-os BL-csoportkörben találkoztak a felek, és akkor Isztambulban 3-2-es hazai siker született – mások mellett a Galatasaray jelenlegi vezetőedzője, Okan Buruk is gólt szerzett azon a találkozón.

Nagy túrát tesz meg a Bayern és a Real is

A Galatasaray–Liverpool mellett is lesznek érdekes mérkőzések kedden a Bajnokok Ligájában. A rekordgyőztes Real Madrid a kazah Kajrat Almati otthonában szerepel, és a spanyol csapat 6400 kilométert utazik, hogy lejátssza a mérkőzést. Az idei Konferencialiga-győztes Chelsea rossz formában várja a Benfica elleni találkozót, ami azért is különleges lehet, mert a portugál csapat új vezetőedzője, José Mourinho ellenfélként tér vissza a londoni klubhoz. Az Európa-liga-győztes Tottenhamre tavaszról ismerős ellenfél vár a Bodö/Glimt révén, míg az éllovas Frankfurt Madridba, a Bayern München pedig Ciprusra látogat.

A világ egyik legkörnyezetbarátabb futballarénájának tartott Rams Park bő ötvenezer férőhelyes, és a tervek szerint a 2032-es Európa-bajnokságon is ad majd otthont mérkőzéseknek. 

Amikor a török válogatott legutóbb itt játszott, akkor éppen a magyar együttes volt az ellenfél: márciusban Magyarország 3-1-es vereséget szenvedett ebben a stadionban a Nemzetek Ligája-osztályozó első mérkőzésén. 

Abban a párharcban Schäfer András talált be magyar részről – kedden Sallai Roland, Kerkez Milos vagy Szoboszlai Dominik elveheti tőle a legutóbbi magyar gólszerző címet, ami a Rams Parkot illeti.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

kedd:

  • Atalanta (olasz)–Club Brugge (belga) 18.45
  • Kairat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 18.45
  • Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 21.00
  • Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Olympique Marseille (francia)–Ajax Amsterdam (holland) 21.00
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 21.00

szerda:

  • Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45
  • Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45
  • Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
  • Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
  • AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
  • FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu