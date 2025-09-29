  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó
LiverpoolAlexis Mac AllisterCurtis JonesArne SlotKerkez Milos

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch szerint nem kérdés, hogy ki a leggyengébb láncszem a Liverpool csapatában. A liverpooli portál úgy véli, hogy Alexis Mac Allister nagyon kilóg az együttesből, s bár az argentin világbajnok korábbi érdemei elvitathatatlanok, Arne Slot vezetőedzőnek „jegelnie” kellene. Már csak azért is, mert Mac Allister gyenge játéka lefelé húzza Kerkez Milos teljesítményét is a bal oldalon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 5:15
Alexis Mac Allister most nem szárnyal a Liverpool csapatában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool remekül kezdte a szezont: vezeti a Premier League-et, és már a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában is fontos győzelmeket aratott. Ennek ellenére Arne Slot együttese közel sem mutat meggyőző játékot, és ez a múlt hét végi, Crystal Palace elleni meccsen 2-1-es vereséghez vezetett. A holland menedzsernek a legnagyobb fejtörését jelenleg Alexis Mac Allister gyenge teljesítménye okozza. Az argentin középpályás tavaly a csapat egyik legjobbja volt, kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool megnyerte a bajnokságot. Az idei szezonban azonban látványosan szenved – írja az Anfield Watch.

A Liverpool csapatában Kerkez Milos játékára is kihat Alexis Mac Allister formahanyatlása
A Liverpool csapatában Kerkez Milos játékára is kihat Alexis Mac Allister formahanyatlása. Fotó: NurPhoto

A portál kiemeli, hogy Alexis Mac Allister különösen a földön vívott párharcokban gyenge, a bajnokságban 21-ből csak kilencet nyert meg, a Palace ellen pedig kettőből egyet sem. Az átlaga 43 százalék, ez az egyik leggyengébb mutató a Liverpool keretében. S ez komoly probléma, hiszen Slot játékrendszerének alapja az intenzitás és a párharcok dominálása.

Mac Allister és Kerkez Milos, és a Liverpool bal oldala 

Az Anfield Watch azt is megemlíti, hogy Mac Allister halovány teljesítménye kihat Kerkez Milos játékára is, a magyar légiós sokkal óvatosabban kénytelen futballozni, hogy kisegítse az argentint a védekezésben, ezért nem tudja kamatoztatni erősségeit a támadások segítésében. S mindez a Liverpool egész bal oldali játékát visszaveti.

Slot előtt így egyre világosabbá válik: bármennyire is nagy név és világbajnok Mac Allister, jelenlegi formájában inkább hátráltatja a csapatot, mint segíti – fogalmazza meg az ítéletét az Anfield Watch, és azt is írja: alternatívaként Curtis Jones jelenthet megoldást, aki eddig jóval hatékonyabban állta a sarat a középpályán: ő a szezonban a földön 14 párharcból 11-et megnyert a Premier League-ben.

A Crystal Palace–Liverpool találkozó összefoglalója:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu