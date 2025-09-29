Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

A Liverpool remekül kezdte a szezont: vezeti a Premier League-et, és már a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában is fontos győzelmeket aratott. Ennek ellenére Arne Slot együttese közel sem mutat meggyőző játékot, és ez a múlt hét végi, Crystal Palace elleni meccsen 2-1-es vereséghez vezetett. A holland menedzsernek a legnagyobb fejtörését jelenleg Alexis Mac Allister gyenge teljesítménye okozza. Az argentin középpályás tavaly a csapat egyik legjobbja volt, kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool megnyerte a bajnokságot. Az idei szezonban azonban látványosan szenved – írja az Anfield Watch.

A Liverpool csapatában Kerkez Milos játékára is kihat Alexis Mac Allister formahanyatlása. Fotó: NurPhoto

A portál kiemeli, hogy Alexis Mac Allister különösen a földön vívott párharcokban gyenge, a bajnokságban 21-ből csak kilencet nyert meg, a Palace ellen pedig kettőből egyet sem. Az átlaga 43 százalék, ez az egyik leggyengébb mutató a Liverpool keretében. S ez komoly probléma, hiszen Slot játékrendszerének alapja az intenzitás és a párharcok dominálása.

Mac Allister és Kerkez Milos, és a Liverpool bal oldala

Az Anfield Watch azt is megemlíti, hogy Mac Allister halovány teljesítménye kihat Kerkez Milos játékára is, a magyar légiós sokkal óvatosabban kénytelen futballozni, hogy kisegítse az argentint a védekezésben, ezért nem tudja kamatoztatni erősségeit a támadások segítésében. S mindez a Liverpool egész bal oldali játékát visszaveti.

Slot előtt így egyre világosabbá válik: bármennyire is nagy név és világbajnok Mac Allister, jelenlegi formájában inkább hátráltatja a csapatot, mint segíti – fogalmazza meg az ítéletét az Anfield Watch, és azt is írja: alternatívaként Curtis Jones jelenthet megoldást, aki eddig jóval hatékonyabban állta a sarat a középpályán: ő a szezonban a földön 14 párharcból 11-et megnyert a Premier League-ben.