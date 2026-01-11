Szlovákia és Amerika kapcsolata mérföldkőhöz érkezett, Fico már a jövő héten Washingtonba utazik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2023-ban Szlovákia együttműködési megállapodást írt alá az amerikai Westinghouse céggel egy AP1000 -es egység építéséről, illetve egy kis, moduláris reaktor fejlesztésről. 2025 júliusában már arról szóltak a hírek, hogy Szlovákia és az Egyesült Államok hamarosan aláírhatja azt a kormányközi szerződést, amely szerint egy amerikai, AP1000 típusú blokk épülhet majd az országban. A szlovák kormány végül tavaly októberben hagyta jóvá a kormányközi megállapodást. Fico decemberben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök meghívta őt az Egyesült Államokba a megállapodás aláírására.

Szlovákia jövő hét pénteken megállapodást ír alá Amerikával a nukleáris energia területén folytatott együttműködésről

– közölte szombaton Robert Fico szlovák miniszterelnök. Szlovákiában jelenleg öt nukleáris reaktor működik két atomerőműben. Az amerikai partnerekkel együttműködve egy 1200 megawatt kapacitású blokkot terveznek építeni, ami teljes egészében állami tulajdonban lesz, egy már meglévő – a jászlóapátszentmihályi (Jaslovské Bohunice-i) – atomerőmű területén – írja a Reuters.