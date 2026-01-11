Szlovákia tavaly óta tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy nagyméretű atomerőmű blokk megépítéséről, amiben kivitelezőként az amerikai Westinghouse csoport jutna fontos szerephez. A projekt az ország történetének valaha volt legnagyobb beruházásnak ígérkezik és jelentős elmozdulást jelez, mivel a nukleáris fejlesztések eddig jellemzően Oroszország közreműködésével valósultak meg. A szakértők a teljes beruházás összértékét mintegy 13-15 milliárd euróra (5000-5800 milliárd forint) becsülik, Fico már a jövő héten Washingtonba utazik – írja a Világgazdaság.
Szlovákia és Amerika kapcsolata mérföldkőhöz érkezett, Fico már a jövő héten Washingtonba utazik
Szlovákia és az Egyesült Államok a nukleáris energia területén folytatott együttműködés elmélyítésére készül. A szlovák kormány korábban már jóváhagyott egy kormányközi megállapodást a projekt előkészítésére. Robert Fico miniszterelnök pedig bejelentette, hogy várhatóan jövő héten aláírják az ország történetében mérföldkőnek számító megállapodást.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2023-ban Szlovákia együttműködési megállapodást írt alá az amerikai Westinghouse céggel egy AP1000 -es egység építéséről, illetve egy kis, moduláris reaktor fejlesztésről. 2025 júliusában már arról szóltak a hírek, hogy Szlovákia és az Egyesült Államok hamarosan aláírhatja azt a kormányközi szerződést, amely szerint egy amerikai, AP1000 típusú blokk épülhet majd az országban. A szlovák kormány végül tavaly októberben hagyta jóvá a kormányközi megállapodást. Fico decemberben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök meghívta őt az Egyesült Államokba a megállapodás aláírására.
Szlovákia jövő hét pénteken megállapodást ír alá Amerikával a nukleáris energia területén folytatott együttműködésről
– közölte szombaton Robert Fico szlovák miniszterelnök. Szlovákiában jelenleg öt nukleáris reaktor működik két atomerőműben. Az amerikai partnerekkel együttműködve egy 1200 megawatt kapacitású blokkot terveznek építeni, ami teljes egészében állami tulajdonban lesz, egy már meglévő – a jászlóapátszentmihályi (Jaslovské Bohunice-i) – atomerőmű területén – írja a Reuters.
November 7-én Washingtonban, Magyarország és az Egyesült Államok között is nukleáris együttműködésről szóló megállapodás született, amelyben rögzítették a felek azon célját, hogy Magyarország bővítse és diverzifikálja atomenergia-kapacitásait. Az amerikai–magyar együttműködés a nukleárisüzemanyag-ellátásra, az elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolására, valamint az új atomtechnológiák – köztük akár tíz SMR – magyarországi alkalmazási lehetőségeinek feltárására is kiterjed.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
