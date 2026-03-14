Szociális juttatások? Ukrajna inkább a hadseregre költene

Ukrajna akár le is állíthatja az összes szociális juttatás folyósítását, a parlamenti képviselők ugyanis rendszeresen elmulasztják a fontos törvényjavaslatok elfogadását. Ez azt is megakadályozza, hogy Európa és a Nemzetközi Valutaalap forrásokkal lássa el az országot – írja a Strana. A részletekről Andrij Motovilovecs, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője nyilatkozott.

Akár le is állíthatják a szociális juttatások kifizetését Ukrajnában, hogy a háborúba öntsék tovább a pénzt

Andrij Motovilovecs szerint a hadsereg prioritás, és lesz rá pénz. „Minden más kiadást – az utaktól a szociális juttatásokig – le lehet állítani” – tette hozzá a képviselő.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy Ukrajna válságközeli helyzetben van. „Közel 40 képviselő készen áll a lemondásra. Válsághoz közeledünk” – jelentette ki Motovilovecs, de nem nevezett meg konkrét dátumokat, amikor ilyen helyzet adódhat.

Bármelyik hónapban jelentős közfelháborodás törhet ki. A költségvetés végrehajtása jelenleg folyamatban van. Ugyanakkor a megosztott parlament óriási hatással van a kormányra, és továbbra is hatással lesz a költségvetés végrehajtására

– jelentette ki a képviselő.