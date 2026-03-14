Ukrajnaszociális juttatásorosz-ukrán háború

Szociális juttatások? Ukrajna inkább a hadseregre költene

Aggasztó dolgokról számolt be egy ukrán parlamenti képviselő. Szerinte akár le is állíthatják a szociális juttatások kifizetését Ukrajnában, hogy a háborúba öntsék tovább a pénzt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 20:57
Illusztráció Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Ukrajna akár le is állíthatja az összes szociális juttatás folyósítását, a parlamenti képviselők ugyanis rendszeresen elmulasztják a fontos törvényjavaslatok elfogadását. Ez azt is megakadályozza, hogy Európa és a Nemzetközi Valutaalap forrásokkal lássa el az országot – írja a Strana. A részletekről Andrij Motovilovecs, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője nyilatkozott.

Fotó: AFP

Andrij Motovilovecs szerint a hadsereg prioritás, és lesz rá pénz. „Minden más kiadást – az utaktól a szociális juttatásokig – le lehet állítani” – tette hozzá a képviselő.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy Ukrajna válságközeli helyzetben van. „Közel 40 képviselő készen áll a lemondásra. Válsághoz közeledünk” – jelentette ki Motovilovecs, de nem nevezett meg konkrét dátumokat, amikor ilyen helyzet adódhat.

Bármelyik hónapban jelentős közfelháborodás törhet ki. A költségvetés végrehajtása jelenleg folyamatban van. Ugyanakkor a megosztott parlament óriási hatással van a kormányra, és továbbra is hatással lesz a költségvetés végrehajtására 

– jelentette ki a képviselő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
