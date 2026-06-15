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Orbán Anita: Intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel

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Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki a magyar külügyminiszter hétfőn Luxembourgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel – tette hozzá Orbán Anita.

Munkatársunktól
2026. 06. 15. 17:49
Orbán Anita magyar külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
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Orbán Anita hangsúlyozta: egy új Magyarország született, egy olyan ország, amely megújult elkötelezettséggel tér vissza a közös európai jövő építéséhez.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

A múlt hét egyik jelentős eredményének nevezte, hogy a megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna–Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe.

Tájékoztatása szerint hétfőn kerül sor az első csatlakozási klaszter megnyitására, amely az alapvető jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot érinti, és amelynek folyamatába beépült a kétoldalú megállapodás is.

Hozzátette: egy úgynevezett köztes benchmark is része lett a megegyezésnek, amelynek értelmében, ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, automatikusan leáll az első klaszterben a csatlakozási folyamat.

Orbán Anita szerint a magyar diplomácia az elmúlt hetekben azt érte el, hogy a megállapodás immár nemcsak kétoldalú keretben, hanem az európai integrációs folyamat részeként is érvényesül, így annak betartatására sor kerül a kétoldalú és az európai keretek között is.

Magyarország számára ennek a megállapodásnak a teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele

– húzta alá.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogat semmilyen más megoldást, hanem a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény- és reformalapú csatlakozást, vagyis a normál folyamatot támogatja.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU-főképviselő hétfőn Luxembourgban, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve megerősítette, hogy a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek.

Tájékoztatása szerint az Európai Unió újabb szankciós intézkedéseket készített elő Oroszországgal szemben, ezek az orosz hadiipari komplexumot és az úgynevezett árnyékflottát célozzák. Üdvözölte azt is, hogy az Egyesült Királyság feltartóztatta az árnyékflotta egyik hajóját.

Az orosz háborús résztvevők uniós beutazásának megtiltásával kapcsolatban közölte: az EU rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek alapján az érintettek felvehetők a schengeni tiltólistára. Mint mondta, a szakértők szerint ez technikailag megvalósítható.

Marta Kos bővítésért felelős európai biztos a luxembourgi tanácskozásra érkezve kijelentette: Ukrajna és Moldova teljesítette vállalásait, ezért az Európai Unió megnyithatja számukra az első tárgyalási klasztert, és várhatóan júliusban a további öt klaszter megnyitására is sor kerülhet. Ez a legjelentősebb lépés azóta, hogy 2023-ban tagjelölti státust kapott ez a két ország – mondta.

Az Ukrajna jövőbeli tagságával kapcsolatos vétójogi aggályokra reagálva a biztos elmondta: az új generációs csatlakozási szerződések olyan biztosítékokat tartalmaznak majd, amelyek garantálják, hogy az új tagállamok a csatlakozásukat követően is hosszú távon betartsák az uniós szabályokat.

A bővítéssel kapcsolatos alternatív modellekre vonatkozó kérdésre válaszolva a szlovén biztos hangsúlyozta: az Európai Unióban csak teljes jogú tagság létezik. Hozzátette ugyanakkor, hogy a bővítési folyamatnak továbbra is érdemalapúnak kell maradnia, miközben az Európai Unió a fokozatos integráció különböző formáinak megerősítésén is dolgozik.

Borítókép: Orbán Anita magyar külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

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