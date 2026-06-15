Orbán Anita: Intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel

Orbán Anita hangsúlyozta: egy új Magyarország született, egy olyan ország, amely megújult elkötelezettséggel tér vissza a közös európai jövő építéséhez.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

A múlt hét egyik jelentős eredményének nevezte, hogy a megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna–Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe.

Tájékoztatása szerint hétfőn kerül sor az első csatlakozási klaszter megnyitására, amely az alapvető jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot érinti, és amelynek folyamatába beépült a kétoldalú megállapodás is.

Hozzátette: egy úgynevezett köztes benchmark is része lett a megegyezésnek, amelynek értelmében, ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, automatikusan leáll az első klaszterben a csatlakozási folyamat.

Orbán Anita szerint a magyar diplomácia az elmúlt hetekben azt érte el, hogy a megállapodás immár nemcsak kétoldalú keretben, hanem az európai integrációs folyamat részeként is érvényesül, így annak betartatására sor kerül a kétoldalú és az európai keretek között is.

Magyarország számára ennek a megállapodásnak a teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele

– húzta alá.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogat semmilyen más megoldást, hanem a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény- és reformalapú csatlakozást, vagyis a normál folyamatot támogatja.