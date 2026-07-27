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Alkotmánybírót választhat a parlament

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A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. A parlament új alkotmánybírót is választhat.

Gidró Kriszta
2026. 07. 27. 7:43
Fotó: Ladóczki Balázs
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Két javaslatot is tárgyal a parlament Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben. Az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítása egyebek mellett előmozdítaná a villamosenergia-termelés megújulóenergia-részarányának növelése érdekében a szélerőművi beruházások megvalósítását.

A másik törvénymódosítás a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szól és megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, a műemléki projektek adóalapkedvezményét, a bevándorlási különadót, valamint eltörli a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is.

Megvitatják a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést is. A javaslat indoka, hogy az úgynevezett kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatás nincs összhangban az európai uniós joggal, mivel korlátozza versenyt, így nem fenntartható a belső piac megvalósítása miatt.

 

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