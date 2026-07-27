Alkotmánybírót választhat a parlament

Két javaslatot is tárgyal a parlament Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben. Az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítása egyebek mellett előmozdítaná a villamosenergia-termelés megújulóenergia-részarányának növelése érdekében a szélerőművi beruházások megvalósítását.

A másik törvénymódosítás a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szól és megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, a műemléki projektek adóalapkedvezményét, a bevándorlási különadót, valamint eltörli a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is.

Megvitatják a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést is. A javaslat indoka, hogy az úgynevezett kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatás nincs összhangban az európai uniós joggal, mivel korlátozza versenyt, így nem fenntartható a belső piac megvalósítása miatt.