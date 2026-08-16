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Guardiola távozása után megalázó vereséggel kezdte új korszakát a Manchester City

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Az Arsenal sikerét hozta az angol szuperkupameccs (Community Shield). Mikel Arteta csapata már az első percben vezetést szerzett, végül 3-0-ra nyert a Manchester City ellen. Az Arsenal tizennyolcadik alkalommal szerezte meg a trófeát, a Pep Guardiola helyére érkezett Enzo Maresca nem így képzelte a bemutatkozását a City kispadján.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 17:57
Pep Guardiola utódja, Enzo Maresca néhány másodperc alatt megkapta az első pofonját a Manchester City kispadján, simán nyert az Arsenal Fotó: AFP/Glyn Kirk
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