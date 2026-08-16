A nagy ijedelem után felemelő pillanatokkal zárult a történelmi székely derbi

– Megható volt átélni azt, ahogy a mérkőzés után a szurkolók szeretettel viszonyultak egymáshoz. Megtapsoltuk az ellenfél bennünket is biztató szurkolóit, ők pedig minket. Kemény, de sportszerű mérkőzés volt, amelyet mindkét csapat meg akart nyerni – foglalta össze a székely derbit Szabó István, a Csíkszereda vezetőedzője, aki szerint az első félidőben az ő csapata, a másodikban a vendégek játszottak jobban, így igazságos a döntetlen.

A székely derbi a székely himnusz közös eléneklésével zárult Csíkszeredán.