FK Csíkszeredaszékely himnuszSepsi OSKromán bajnokság

A nagy ijedelem után felemelő pillanatokkal zárult a történelmi székely derbi

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Szombaton játszott először egymás ellen a román élvonali labdarúgó-bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A mérkőzés 0-0-s végeredményt hozott, a legnagyobb drámát az jelentette, amikor a Sepsi egyik szurkolója rosszul lett a lelátón. A székely derbi felemelő pillanattal zárult: a Csíkszereda és a Sepsi drukkerei közösen énekelték el a székely himnuszt.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 15:34
Nem hozott gólt a székely derbi az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK között Fotó: Facebook/FK Csíkszereda
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– Megható volt átélni azt, ahogy a mérkőzés után a szurkolók szeretettel viszonyultak egymáshoz. Megtapsoltuk az ellenfél bennünket is biztató szurkolóit, ők pedig minket. Kemény, de sportszerű mérkőzés volt, amelyet mindkét csapat meg akart nyerni – foglalta össze a székely derbit Szabó István, a Csíkszereda vezetőedzője, aki szerint az első félidőben az ő csapata, a másodikban a vendégek játszottak jobban, így igazságos a döntetlen.

A székely derbi a székely himnusz közös eléneklésével zárult Csíkszeredán.

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